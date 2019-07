VANT: Boris Johnson ble tirsdag ny leder av Det konservative partiet i Storbritannia, og blir dermed også landets nye statsminister. Foto: TOBY MELVILLE / X90004

Ekspertene spår tøff start for Johnson: – Nesten umulig

Eksperter mener Boris Johnson allerede har satt seg i klemma med sitt knallharde løfte om brexit 31. oktober. – Statsministerperioden kan bli kort, sier Storbritannia-kjenner Per Edgar Kokkvold.

– Boris Johnson har sagt at han skal ut av EU innen 31. oktober, med eller uten en avtale. Parlamentet har allerede sagt nei til avtalen som nå foreligger, og noen ny avtale får han ikke, sier Kokkvold til VG.

Han spår trøbbel for britenes nye statsminister i forhandlingene med Brussel, og mener han har enda dårligere utgangspunkt enn sin forgjenger Theresa May.

– Hverken som sterkt EU-kritisk journalist eller som utenriksminister ble han særlig godt likt i Brussel. Det vil ikke være overdrevet å si at han er forhatt av embetsverket og byråkratiet i EU, sier Kokkvold.

– Det hjelper heller ikke at han kun har to måneder på seg til å forhandle fram en bedre avtale enn det Theresa May fikk til på to år. Det er ganske utenkelig, mener Storbritannia-kjenneren.

– Situasjonen han er i nå vil jeg betegne som nesten umulig. Enten må han kompromisse og gi Brussel noe han hittil har sagt at han ikke vil gi, eller så kan det bli ny politisk krise og nyvalg på høsten.

– Må endre stil

Han får støtte fra førstelektor Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder, som påpeker at Johnson vil få mer enn nok bare med å samle sitt eget parti.

– Det ser ut til at det aldri vil bli enighet i det konservative partiet om brexit, så Johnson får en svært tøff strategisk oppgave med å finne en løsning som gjør at Storbritannia kommer seg videre, sier han til VG.

For å få til det må Johnson endre stil, mener Mustad.

– Johnson har vært en splittende figur, som var vanskelig å håndtere både for David Cameron og Theresa May. Flere har allerede kunngjort at de vil trekke seg fra regjeringen fordi de ikke vil tjene under ham. Nå må Johnson få folk med seg og bruke kreftene på å samle istedenfor å splitte, sier førstelektoren.

Tross hans «klovnaktige stil» og tvilsomme «track record» mener Mustad at Johnson er fullt kapabel til å endre seg. Han påpeker at Johnson har god klassisk utdanning fra Eton og Oxford, og et lynskarpt intellekt han kan bruke hvis han vil.

– Den stilen han har hatt har vært et valg. Det første signalet om hvilken retning han tar videre får vi når han kunngjør hvem som vil sitte i hans kabinett, sier Mustad.

Kan ende med mistillit

Skulle han lykkes med å samle eget parti gjenstår likevel fortsatt det som trolig vil bli Johnsons største utfordring: Å skaffe støtte for sin brexit-strategi i parlamentet dersom han ikke får til noen ny avtale med EU.

Kokkvold minner om at situasjonen i den britiske nasjonalforsamlingen er den samme selv om britene får ny statsminister.

– Beskjeden derfra har vært klinkende klar: De vil ikke ha no deal. Dermed er Johnson nødt til å kompromisse, og nødt til å gi mer enn han kan ta. Hvis han står på sitt og melder Storbritannia ut av EU koste hva det koste vil, blir statsministerperioden hans kort, slår han fast.

Sammen med det nordirske unionistpartiet DUP har det konservative partiet styrt med et syltynt flertall på fire mandater i det britiske parlamentet.

Det flertallet ble nylig ytterligere tynnet ut til tre, det har også vært spekulert i at flere av Johnsons partifeller ville gå over til Liberaldemokratene hvis han ble valgt.

Trine Andersen, som driver nettstedet britiskpolitikk.no, mener både no deal og et mulig nyvalg rykker nærmere med Johnson som statsminister. Når han har gått så knallhardt ut kan han ikke kan trekke seg på løftet om brexit senest 31. oktober.

– Dess nærmere no deal, dess større er sjansen for at det blir et flertall for nyvalg og for å felle regjeringen, slår Andersen fast.

– Det skal et mirakel til for at Johnson skal klare å få gjennom en ny avtale med EU på så kort tid. I Storbritannia snakker veldig mange nå om at en mistillitsavstemning i høst der han får flertallet mot seg, fort kan bli resultatet her, sier hun.

Kan vinne nyvalget

At det blir nyvalg trenger ikke nødvendigvis å være negativt for Johnsons sjanser på en lengre periode som britenes statsminister.

På meningsmålingene er det lite som tyder på at Jeremy Corbyn og Labour har greid å utnytte kaoset i det konservative partiet, mens Nigel Farages brexitparti gjør det skarpt og ligger på opp mot 18 prosent.

– Selv om han er showman og ingen typisk politiker ville det være uansvarlig å avskrive en type som Boris Johnson. Nå har verdenspolitikken opplevd Donald Trump, som ingen trodde ville bli president, Matteo Salvini i Italia og Nigel Farages parti i Storbritannia som ble største parti seks uker etter at det ble stiftet, sier Kokkvold.

SPÅR TØFF START: Storbritannia-kjenner og tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund Per Edgar Kokkvold mener Boris Johnson har en umulig oppgave foran seg. Foto: Knut Erik Knudsen

Andersen fra britiskpolitikk.no er enig, og påpeker at Johnson har bredere folkelig appell enn motkandidaten Jeremy Hunt, som har blitt kalt «Theresa May in trousers».

– Med Johnson får britene en helt annen type statsminister enn det de har hatt tidligere. Han har temperament og kan virkelig plumpe uti det til tider, men han er også fargerik, veldig karismatisk og har appell utover til veldig mange. Elsk eller hat: Alle mener noe om ham, sier hun.