Skjerper marka-tiltak etter kaos skjærtorsdag

Bymiljøetaten skjerper tiltakene etter at det ble kaos på utfartsårene til marka torsdag.

Oslo kommune har tredoblet antall biler fra fem til femten som patruljerer og skal sørge for at nødetatene og busser kommer seg frem etter at det oppsto kaos på parkeringsplassene ved utfartssteder til Oslomarka flere steder skjærtorsdag.

Får de ikke tak i bileiere, blir bøter og borttauing aktuelt for feilparkerte biler, forteller kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i bymiljøetaten til VG.

Kommunen har dessuten satt et tak på at maks 200 personer kan oppholde seg på det populære badeanlegget på Sørenga, og vektere er der for å passe på. Tiltaket ble innført torsdag.

Det er det eneste stedet i hovedstaden det er satt en grense for hvor mange som kan oppholde seg på samme sted.

– Vi vet hvor populært Sørenga er i godt vær. Vi har jo sett bilder med 30.000 folk der før, så i samarbeid med smittevernoverlegen, så vi at det var lurt å regulere det området, sier han.

Vil at folk skal bruke marka

Tiltakene fra kommunen skal gjøre at folk kan ferdes ute så trygt som mulig:

– Vi ønsker jo at folk skal bruke den fantastiske marka vår. I disse dager trenger vi det alle sammen, sier Kongsteien.

Men den generelle oppfordringen fra bymiljøetaten er å starte turen hjemmefra, ikke kjøre bil eller dra kollektivt.

– Det er mange flotte turmuligheter i Oslo, og bor man midt i byen, kan man velge noe annet enn marka. Vil man tenke alternativt kan det være en idé å reise sør i Østmarka eller nord i Vestmarka, sier han.

POPULÆRT: Mange reiste til Sognsvann skjærtorsdag. Foto: Jørgen Braastad

– Håper vi får mer hjelp i dag

Skjærtorsdag måtte mange snu i mangel på et sted å sette fra seg bilen på vei ut i skogen. Langfredag håper trafikkleder Jan Åge Andresen i Norgesbuss at folk ikke står som sild i tønne på bussene som tar dem ut i skogen.

– Det var snakk om å ha vektere på alle bussene opp i marka, men det er det ikke nok vektere til, fikk jeg beskjed om. Vekterne kan jo ikke nekte folk å gå på bussen – men de kan anmode, sier han.

Norgesbuss, som opererer Ruters 51-buss til Maridalen, har satt inn to ekstrabusser, og skal få hjelp av vektere på flere holdeplasser når ettermiddagsrushet kommer.

Røde Kors står utplassert på ni populære utfartssteder på oppdrag fra Oslo kommune langfredag – slik de også gjorde torsdag. Her sprer de informasjon om smittevernsreglene, og erfaringene fra torsdag var i det store og hele at folk oppfører seg fint i marka.

Få Sognsvann dukker folk opp puljevis ettersom T-banene ankommer – men folk er stort sett flinke til å holde avstand og flere VG snakker med forteller at det er god plass på stiene.

– Vi har hørt noen si at det kan være trangt i vognene på T-banen. Men det virker ellers som at det går veldig, veldig bra. Vi trenger ikke minne så veldig mange på smittevernreglene. Folk takker hvis vi sier ifra, sier Heidi Årby. Hun er en av flere frivillige i Røde Kors som er utplassert på Sognsvann langfredag.

Vurderer totalforbud mot bål i Oslo

I natt måtte politiet be folk ta seg sammen etter meldinger om flere som fyrer bål i marka til tross for at skogbrannfaren er på gult nivå. 15. april trer bålforbudet i kraft, men på grunn av veldig mange utrykninger og bekymringsmeldinger vurderer brannvesenet nå å fremskynde bålforbudet, skriver NTB.

– Vi så skjærtorsdag at mange ikke greier å oppføre seg, og det er mange som ikke ser konsekvensene av sine handlinger, sier branninspektør Sigurd Folgerø Dalen til Dagsavisen.

Hovedstaden er også helt stille – på mange måter. Her har Lars Saabye Christensen satt ord på dronebildene av en tom by:

