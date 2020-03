FOLKETOMT: Det spanske samfunnet er nedstengt. Dette er fra Segovia i sentrum av Madrid søndag. Foto: Kiko Huesca / EFE

Spanias statsminister ber om marshallplan fra EU: – Helt nødvendig

Spanias statsminister Pedro Sanchez har bedt EU komme opp med en kriseplan for å redde og gjenoppbygge økonomien i EU-landene i kjølvannet av coronaviruset.

– Europa må mobilisere ressurser. Dette er en krise som rammer hele EU, vi må formulere en Marshallplan for å få til en gjenoppbygging av økonomien, sa Sanchez på en pressekonferanse søndag ifølge Marca.

Marshallplanen Det var et amerikansk hjelpeprogram for Europa som følge av ødeleggelsene under andre verdenskrig. Planen ble vedtatt av Kongressen i 1948. Marshallplanen medførte økonomisk hjelp i form av lån, økonomisk støtte, og forsyning av næringsmidler og andre varer, til 18 europeiske land og territorier. Samlet beløp hjelpen seg til 14 milliarder dollar. Den er ansett som avgjørende for gjenoppbyggingen av Europa i årene etter andre verdenskrig. Kilde: Wikipedia Vis mer

Det var etter at han hadde annonsert at han vil be om at unntakstilstanden i landet utvides med 15 dager frem til 11. april. Det betyr at folk må holde seg hjemme, store deler av samfunnet holdes hjemme fra jobb, noe som igjen treffer økonomien hardt. Ifølge Reuters skal spanjolene fra midnatt iverksette innreiserestriksjoner til landet for de fleste utlendinger.

Støtter statsministeren

Professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelhøyskole, Frode Steen, støtter Sanchez sin bønn til EU.

– Jeg tenker at det er helt nødvendig at EU lager en plan som gjør at det finnes penger nok i systemet til EU-landene. Dette er et felles problem, og når man først har en union, er det naturlig at man bør bidra sammen, sier Steen.

Han tror også det vil være stor forskjell på hvert enkelt lands evne til å håndtere den økonomiske krisen.

– Vi vet for eksempel at sør-Europa er i en dårligere situasjon enn nord-Europa og Tyskland.

Ola Grytten som også er professor i samfunnsøkonomi ved NHH, mener tankegangen til den spanske statsministeren er god, men er skeptisk til hvor lett det vil være å gjennomføre.

– Etter coronaen er det ikke sikkert at det er noen land som vil sitte på en stor pengebinge slik USA gjorde etter andre verdenskrig. Om det er noen, er det muligens Kina. De vil nok ikke være med på en slik pakke med mindre de får politisk innflytelse. Dermed tror jeg EU vil unngå å spørre dem, forklarer Grytten.

Steen påpeker at det ennå er vanskelig å vite hvor hardt dette rammer, da vi ennå ikke vet hvor lenge unntakstilstandene varer, og at den forventede toppen ennå ikke er nådd.

– Det som er helt sikkert er at dette kommer til å koste mye penger, og det vil være veldig urettferdig, uansett hvilket land det gjelder, om offentlig sektor som er finansiert av myndighetene overlever, mens store deler av privat sektor risikerer konkurs som en følge av at myndighetene i realiteten har lagt ned arbeidsforbud, avslutter Steen.

28.572 mennesker er registrert smittet av coronaviruset i Spania per søndag, ifølge spanske helsemyndigheter. De er det nest hardest rammede landet i Europa, etter Italia.

KRISE: Spanias statsminister Pedro Sanchez under talen til det spanske folket søndag. Foto: MONCLOA PALACE PRESS OFFICE / HANDOUT / MONCLOA PALACE PRESS OFFICE

