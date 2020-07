ÅPNER DØRENE: Ordfører i Lørenskog Ragnhild Bergheim (Ap) forteller at de åpner Lørenskog hus for dem som trenger noen å snakke med mandag. Foto: Terje Bringedal

Ordfører i Lørenskog: – Folk er i sjokk

LØRENSKOG (VG) To lokalsamfunn er i sorg etter funnet av to døde barn og en skadet kvinne i Lørenskog søndag.

– Dette har gjort veldig sterkt inntrykk, på grunn av at det er unger og måten det skjedde på. I slike tilfeller får man som ordfører veldig mye å gjøre rent praktisk, så man får ikke tid til å tenke på hvordan en har det selv.

Det forteller ordfører i Lørenskog Ragnhild Bergheim (Ap) mandag formiddag. Hun er tydelig berørt av det som fant sted søndag.

Søndag rykket brannvesenet ut til en leilighet i Lørenskog etter melding om brann. Der de fant to døde barn og moren hardt skadet.

Saken etterforskes som drap, og faren til barna er siktet. Politiet sa allerede søndag at mistanken mot ham er svekket, og han ble løslatt etter avhør.

Siden søndag morgen har kommunenes psykososiale team vært tilgjengelig og i aktivitet. Familie og nære relasjoner får tilbud om oppfølging fra kriseteamet.

– Det var mange som fikk med seg hendelsen i går, siden brannalarmen gikk midt i boligblokkbebyggelse. Så kriseteamet har vært i kontakt med mange, sier Bergheim.

Mandag er det rolig i nabolaget. Det er ingenting som vitner om de dramatiske scenene som utspilte seg dagen før.

Noen barn leker i lekestativet foran blokkene, mens voksne følger med. Krimteknikere fra politiet gjør undersøkelser i leiligheten der de to barna ble funnet døde. Ellers er det veldig rolig.

LETER: Krimteknikere fra politiet gjør nye undersøkelser i leiligheten der det ble funnet to døde barn og en skadet kvinne søndag morgen. Foto: Terje Bringedal

En bygd i sorg

– Det folk trenger nå er kriseoppfølging. Særlig for de nærmeste så raser jo livet sammen. Folk er i sjokk, og trenger hjelp og støtte i slike situasjoner, sier Bergheim.

Kommunen åpner derfor Lørenskog hus mandag for alle som har behov for å snakke med noen.

– Dette er et tilbud for folk som selv vet at de er i relasjon til familien, men som vi ikke har klart å identifisere, og for andre som i denne situasjonen har behov for å prate med noen.

Kriseteamet vil være i Kunstsalen i 1. etasje i Lørenskog hus mellom klokken 12.00 og 16.00, og er også tilgjengelig på telefon mellom klokken 09.00 og 15.00 på hverdager.

– Man tenker alltid i sånne situasjoner på hvordan man skal ivareta de nærmeste, men også innbyggerne generelt, slik at vi kommer gjennom dette på best mulig måte sammen, sier Bergheim.

Hun forteller at hendelsen har gjort sterkt inntrykk på innbyggerne i Lørenskog, og for å markere at bygda er i sorg, flagges det på halv stang på offentlige steder i kommunen melder Romerikes Blad.

– Vi er et samfunn som står sammen, sier hun til VG.

Moren og de to barna bodde i Rælingen kommune før de flyttet til Lørenskog.

Også der har kriseteam vært aktivt siden søndag, forteller ordfører Ståle Grøtte (Ap).

– Saken er dypt tragisk og berører lokalmiljøet sterkt. Det vi bruker tiden vår på nå er å følge opp de etterlatte og gi de den støtten de trenger.

Han legger til at de samarbeider godt med både politiet og Lørenskog kommune.

ALLE SAMLET: Nødetatene rykket ut til leiligheten i Lørenskog. Brannvesenet var på plass først og fant familien. Foto: Frode Hansen

Arne Stadheim er brann- og redningssjef i Nedre Romerike brann og redning. Han sa til VG søndag at det var seks stykker fra Nedre Romerike brann og redningsvesen som kom først til adressen etter melding om brann.

– Det var et forferdelig syn som møtte oss, sa han og la til at de som var der er preget av hendelsen.

Stadheim var ikke selv på åstedet.

– Meldingen var helt annerledes enn hva som var faktiske forhold på stedet. Den mentale forberedelsen fikk de ikke tid til å håndtere på noen slags måte.

