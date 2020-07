SMITTE OMBORD: Det er to ansatte ved MS Roald Amundsen som er smittet. Foto: Terje Mortensen

Smitteutbrudd på Hurtigruten

To ansatte ombord hurtigruteskipet MS Roald Amundsen er innlagt på UNN med covid-19.

– Vi har hatt krisestab fra klokken 12 etter utbrudd på Roald Amundsen. Vi stiller alle våre ressurser overfor Hurtigruten til rådighet med testing, smittesporing også videre. Vi er også i kontakt med Hurtigruten om videre tiltak, sier ordfører i Tromsø Gunnar Wilhelmsen.

Det var Nordlys som meldte om smitteutbruddet først.

I en pressemelding bekrefter Hurtigruten at to besetningsmedlemmer på Hurtigrutens MS Roald Amundsen har testet positivt for COVID-19.

Hurtigruten melder at det ikke er passasjerer ombord nå, og at de jobber med å kontakte de som seilte med skipet 17. og 24. juli.

I pressemeldingen skriver Hurtigruten at de to besetningsmedlemmene ble isolert for flere dager siden på grunn av annen sykdom. Da skipet ankom Tromsø ble de rutinemessig testet.

De melder videre at skipet nå er isolert, og at alle de 160 besetningsmedlemmene om bord vil bli testet.

– Sikkerheten til våre gjester og ansatte er Hurtigrutens viktigste prioritet. Vi har god og løpende kontakt med Folkehelseinstituttet, Tromsø kommune, UNN og andre ressurser både lokalt og nasjonalt, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten.

Skipet skulle seilt til Svalbard fredag ettermiddag. Dette cruiset blir avlyst. Den neste reisen med skipet er ikke planlagt før i begynnelsen av september.

– Vi tar også kontakt med alle gjester som var om bord på skipets siste seilinger for å gi dem informasjon og videreformidle myndighetenes råd, sier Ege.

Rettelse: VG skrev først i vårt direktestudio at det var to passasjerer som var smittet, men UNN og ordfører Gunnar Wilhelmsen opplyser at det er snakk om to ansatte. Dette ble rettet klokken 13.07. 2020. 13.28.

