Hurtigrutens konsernsjef: – Vi har sviktet

– Hadde vi fulgt prosedyrene hadde vi trolig ikke hatt smitte om bord, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten. Han forstår at helseminister Bent Høie har fått svekket tillit til selskapet.

– Vi har sviktet, vi har gjort feil, sier Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam under en pressekonferanse de har mandag. Selskapet har registrert flere avvik i sine egne prosedyrer.

Totalt 42 personer er bekreftet smittet etter å ha vært om bord. Majoriteten er Hurtigrutens egne ansatte.

Skjeldam har tidligere sagt at han har mistenkt at smitten har kommet med de filippinske arbeiderne, da 33 av de smittede ansatte er derfra. Nå sier konsernsjefen at de filippinske arbeiderne burde vært testet for corona i Norge før ombordstigning.

– Vi vet at vi ikke har fulgt opp utenlands mannskap og karanteneregler på en god nok måte om bord, sier han, og utdyper at det gjelder 16 av mannskapet på MS «Roald Amundsen» som er fra Filippinene.

Mener smitte trolig kunne vært unngått

Han sier også at råd og anbefalinger fra FHI ikke er videreformidlet til de i selskapet som er ansvarlige for å fatte beslutninger og at kommunikasjonen internt ikke hr vært god nok.

– Vi har blant annet blitt gjort kjent med dialog med helsemyndighetene gjennom media. Det er en svikt i våre interne informasjonsrutiner og førte til at vi fattet feil beslutninger, sier han.

Konsernsjef i Hurtigruten Daniel Skjeldam. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Han avviser imidlertid at selskapet har forsøkt å skjule informasjon.

– Vi har aldri prøvd å skjule noe eller holde tilbake informasjon. Manglende og for dårlig kommunikasjon internt i selskapet har ført til at vi ikke har hatt så god kommunikasjon utad som vi ønsker, sier han.

– Hadde vi fulgt prosedyrene hadde vi trolig ikke hatt smitte om bord. Hadde vi hatt bedre kommunikasjon internt hadde vi trolig allerede varslet gjestene onsdag kveld og ikke sluppet gjester i land fredag kveld, sier han videre.

FHI rådet selskapet til å varsle passasjerene onsdag, men dette ble ikke fulgt opp før senere.

– Vi skal være åpne om de feilene som er begått for at vi og andre skal lære av det som har skjedd.

Hurtigruten har som tidligere kunngjort bestemt seg for å innstille ekspedisjonscruice. Samtidig har de bestilt en ekstern granskning av smittehendelsen om bord.

I dag er fortsatt to skip i drift. Ett på Svalbard, der hele mannskapet blir testet og passasjerene får tilbud om dette. Så langt har ingen symptomer om bord, forteller Skjeldam. I tillegg er et på vei til Tyskland, der tofilippinske arbeidere er i karantene med symptomer.

Forstår at helseministeren reagerer

Under regjeringens pressekonferans tirsdag sa helseminister Bent Høie at tilliten hans til Hurtigruten er svekket etter at det ble kjent at de ønsket å hemmeligholde smitteutbruddet. Sistnevnte avviser imidlertid Skjeldam at er tilfelle, men han forstår helseministerens utspill.

– Det som har skjedd de siste dagene skulle ikke ha skjedd. Det er svikt i rutinene og i kommunikasjonen. Undersøkelsene våre viser at riktig info fra ulike instanser ikke har kommet frem. Så jeg forstår at helseministeren sier det han sier og jeg håper at vi gjennom dette arbeidet kan gjenopprette tilliten, sier Skjeldam.

Politiet etterforsker også om Hurtigruten har brutt lovverket etter at i alt 39 personer er bekreftet smittet etter å ha vært om bord. 69 kommuner er berørt og personer fra 22 ulike land, selv om mange av dem er bosatt i Norge.

Enkelte av passasjerene har også reist til utlandet, og FHI har tatt kontakt med helsemyndighetene i Østerrike, Tyskland, Danmark, Finland, Latvia og Estland for å følge opp denne situasjonen, sier de på regjeringens pressekonferanse mandag.

