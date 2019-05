arrow-left













expand-left arrow-right 1. PLASS: Bønnestunden under påskegudstjenesten i St. Sebastian-kirken på Sri Lanka ble omgjort til et inferno av eksplosjoner, skrik og kaos.

VG-fotografenes beste bilder i april

Bildene til fotograf Helge Mikalsen tatt etter terrorangrepet på Sri Lanka er kåret til månedens beste VG-bilder.

Hver måned kårer VGs bildesjefer de beste bildene tatt av avisens fotografer. Helge Mikalsens sterke bildeserie fra dagene etter de voldsomme terrorangrepene på Sri Lanka er kåret til månedens beste. I flere dager dokumenterte Mikalsen hvordan landet var rammet av terroren.

På andreplass er bildeserien til Krister Sørbø. Han fulgte kjendisstylisten Jan Thomas gjennom en hel dag, fra han våknet til han la seg. Sørbø kom svært tett på kjendisen, og fikk være med inn i lukkede rom, en bildeserie som også prydet forsiden på VG Helg.

expand-left arrow-right 2. PLASS: Kl. 20:24: Jan Thomas er på kjendisfest på Aker brygge. Han er intenst til stede når han først er sammen med mennesker. Han har mange bekjente, men slipper få helt inn.

I slutten av april herjet voldsomme skogbranner på Sørlandet, og natt til 24. april rykket frilansfotograf Tomm W. Christiansen ut for å dokumentere hvordan flammene truet bebyggelsen i Sokndal. Hele natten fotograferte han flammenes herjinger, som førte til at mange ble evakuert. Senere var VG-fotograf Frode Hansen på plass for å fortsette å fotografere ettervirkningene av brannene. Serien til de to fotografene får tredjeplass for de beste bildene i april.

expand-left arrow-right 3. PLASS: Natt til 24. april tiltok brannen på Sørlandet kraftig og nærmet seg bebyggelsen i Sokndal.

expand-left arrow-right DIPLOM: I nesten fire år lå hun i sengen og syntes det var tungt å puste. Så flyttet søringen nordover til Vesterålen og Andøya. I dag er Monica Amsen (36) fisker med egen sjark og kvote.

DIPLOM: NATO-sjef Jens Stoltenberg ble avbrutt av stående applaus flere ganger – og fleipet med sitt norske opphav i sin historiske tale til den amerikanske Kongressen. Foto: Thomas Nilsson

expand-left arrow-right DIPLOM: Politiet går manngard i rundt hele eiendommen der Anne Elisabeth Hagen forsvant og har på seg blå engangshansker.

DIPLOM: Rosenborg har en tung start i årets serie. Pål-André Helland er ikke fornøyd med 0–0 mot Strømsgodset. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

DIPLOM: Statsminister Erna Solberg er i søkelyset under Ridderrennet på Beitostølen mens mannen Sindre følger med fra sidelinjen. Foto: Line Møller

DIPLOM: Daniel Thoen forsøkte å ta sitt eget liv ved å hoppe fra en bro. Han overlevde, men fikk skader i ryggen og sitter i dag i rullestol. Foto: Krister Sørbø

Publisert: 03.05.19 kl. 21:32