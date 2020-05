TIDLIGERE EBOLA-MEDISIN: Dette legemiddelet mot corona sendes nå ut til amerikanske sykehus. Foto: ULRICH PERREY / POOL

Ebolamedisin godkjent mot corona i USA – EU kan følge snart

Medisinen Remdesivir, som er USAs coronahåp, viser lovende resultater, men norske forskere mener det må mer forskning til. Samtidig meldes det at EU snart vil godkjenne medisinen.

Fredag ble det eksperimentelle legemiddelet hastegodkjent i USA, noe som ble kunngjort av president Donald Trump. Mandag vil 1,5 millioner ampuller med Remdesivir vil bli distribuert til sykehus mandag, ifølge visepresident Mike Pence.

Dette skjedde på bakgrunn av foreløpige resultater fra en statlig støttet studie i USA.

Lørdag sier også det svenske Legemiddelverket til TV4 at EU og Sverige også kan ende opp med å godkjenne medisinen innen kort tid.

– Dette er ekstreme omstendigheter. Vi ser på om nytten overgår risikoen, sier sjef for infeksjonsgruppen i Legemiddelverket, Charlotta Bergquist, til kanalen.

Den viser at Remdesivir, fra legemiddelselskapet Gilead Sciences, korter ned sykdomsforløpet med 31 prosent, eller i gjennomsnitt fire dager, for covid-19-pasienter på sykehus.

– Det er positivt at vi får lovende resultater, men det er for tidlig å konkludere med at vi nå har en behandling som virker mot koronaviruset, sier administrerende direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet.

STATE OF THE UNION: President Donald Trump taler til kongressen. Bak ham er visepresident Mike Pence og «speaker of the house» Nancy Pelosi. Foto: Thomas Nilsson / VG

– For tidlig å konkludere

Det er interessant at vi får positive resultater, men vi trenger mer forskning, konstaterer Røtttingen sammen med professor ved Oslo universitetssykehus Pål Aukrust, i en pressemelding fra Forskningsrådet.

– Det testes nå ut en rekke medisiner i studier over hele verden. Samme dag som disse resultatene kom, viste en annen og mindre studie ingen effekt av Remdesivir, sier Røttingen.

Onsdag ble en annen studie publisert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet, gjennomført av China-Japan Friendship Hospital og Capital Medical University i Kina. Studien konkluderer med at det er «ingen signifikante kliniske fordeler» med bruk av Remdesivir til behandling av coronapasienter.

DIREKTØR I FORSKNINGSRÅDET: John-Arne Røttingen. Foto: Jørgen Braastad

Testes på norske sykehus

For å få sikker kunnskap må vi gjøre nok eller store nok studier.

– Det er bare slik vi kan si om medisin faktisk fungerer mot coronaviruset, og om den eventuelt kan ha uventede bivirkninger, sier Røttingen, som leder den globale WHO Solidarity-studien.

Legemiddelet testes nå mot viruset på norske sykehus.

– For oss er det viktig å presisere at det ikke er slik at vi nå har funnet behandlingen mot coronaviruset, sier professor Pål Aukrust ved Oslo universitetssykehus.

De må fortsette å samle inn data, forklarer Aukrust.

– Både på denne medisinen og de andre behandlingene vi undersøker, før vi kan konkludere med hvilken behandling som faktisk fungerer.

Tidligere ebola-medisin

Remdesivir er egentlig en ebolamedisin. I laboratoriene viste legemiddelet lovende resultater, og ble derfor raskt rullet ut til de mest ebola-berørte områdene i Afrika.

Likevel meldte kongolesiske helsemyndigheter i 2019 at stoffet var mindre effektivt enn såkalte monoklonale antistoffmedisiner, som ofte brukes til kreftbehandling, skriver The Guardian.

Remdesivir ble igjen aktuelt da coronaviruset brøt ut. Medisinen har nemlig vist seg å ha gode resultater i forebygging av Respiratory Syndrome (Mers-CoV) og Severe Acute Respiratory Syndrome (Sars) - som også er forårsaket av coronavirus. Dette er basert på dyrestudier.

Enkelte studier tyder imidlertid på at dødsraten øker med bruk av dette legemiddelet, og noen endelige konklusjoner om effektiviteten er ikke blitt trukket, ifølge NTB.

