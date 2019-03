VG-fotografenes beste bilder i februar

DIPLOM: Vibeke-Emilie Abrahamsen, som er midlertidig ekskludert fra Frp etter å ha mottatt lekkasjer, har nå skrevet under taushetserklæringen som partiet har etterlyst. Men eposten fra henne kom for sent til at hun er valgbar til kommunevalget. Hallgeir Vågenes for diplom for dette fotografiet av henne som ble tatt under intervjuet med VG. Foto: Hallgeir Vågenes