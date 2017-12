Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG

Sportsåret 2017 i Delebekk-bilder

Cicilie S. Andersen

Publisert: 31.12.17 14:14

NYHETER 2017-12-31T13:14:11Z

Slik var sportsåret for VGs sportsfotograf, fortalt gjennom hans egne ord og bilder.

For Bjørn Steinar Delebekk handler det om å fortelle historier. Med bildene sine ønsker han å gi leserne en ny opplevelse av sportsnyhetene, når de leser om det. Men, et favorittbilde fra året som var, synes han er vanskelig å velge.

– Det helt umulig å velge det beste bildet. Det vil alltid være dét bildet jeg ikke har tatt enda. Samtidig har alle disse utvalgte bildene en spesiell historie for meg.

Paris, 29. januar 2017.

SØLVJENTER OG SØLVGUTTER:

For Delebekk både startet og sluttet sportsåret med håndballsølv. Det førte til vidt forskjellige bilder fra de to VM-finalene, til tross for at medaljeresultatet ble det samme.

– Starten av året var VM-sølvet til guttene, hvor skuffelsen gikk over til glede etter tapet om gullet. I stor kontrast til bildene av

håndballjentene i desember, hvor reaksjonen var den store motsetningen, sier VGs sportsfotograf.

– Men, så er det jo det toppidrett også handler om. Og begge hendelsene går inn i historien på hver sin måte.

Lygna, 3. februar 2017.

STOPPET AV FALL: Det lugger for Tomas Northug like før mål i semifinalen på NM-sprinten. Til venstre i bakgrunnen ser storebror Petter Northug og Johannes Høsflot Klæbo at lillebror Northug faller på oppløpet. I finalen vant Klæbo gull.

Lahti, 2. mars 2017.

Bjørn forteller om bildet at det er skutt med et fjernstyrt kamera fra taket over stadion. Selv står han nede på tribunen for å fotografere målgangen med et annet kamera. Det var i øyeblikket Bjørgen vendte hodet mot stadion, mens det norske flagget vaiet perfekt i vinden at han trykket på den trådløse utløseren.

Det er så gøy når alt fungerer. Av mange eksponeringer fra det fjernstyrte kameraet, var jeg heldig og fikk ett bilde som fungerte.

Lahti, 3. mars 2017.

STAFETTGULL: De norske gutta jubler i det de er på vei opp på pallen etter stafettseieren i ski VM. Fra venstre: Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug, Martin Johnsrud Sundby og Finn Hågen Krogh.

Hafjell, 10. mars 2017.

MÅNELANDING: Fotograferte X-GAMES for første gang sist vinter. Inspirerende og gøy med nye idretter. Her svever Ståle Sandbech over Hafjells kveldshimmel – på vei mot sølv i konkurransen.

Moss, 12. mai 2017.

EGGENS 12 UTVALGTE: I 1987 gjorde Nils Arne Eggen. Moss fotballklubb til seriemestere. Her er trenerlegenden tilbake på Melløs stadion sammen med de 12 spillerne – 30 år etter.

Her forteller jeg spillerne hvor de skal stå, mens jeg selv venter på at solen skal lage skygger fra spillerne. Så kom solen og da den var borte, så var bildet i boks, mens spillerne var uvitende om hva som var planen min.

Stockholm, 24. mai 2017.

FINALEHELTENE: Europa League-finale, Ajax – Manchester United 0–2. Paul Pogba og Henrikh Mkhitaryan (t.v.) scoret hvert sitt mål i sesongens viktigste kamp. Her jubler og løper de to mot Manchester United-fansen etter Henrikh Mkhitaryans 2-0-scoring.

København, 25. mai 2017.

ELLEVILL JUBEL: Ståle Solbakken sammen med Ludwig Augustinsson etter at København har scoret det avgjørende 3-1-målet mot Brøndby i den danske cupfinalen. Solbakken løp over halve banen for å være med på feiringen. Dermed tok den norske treneren pokal nummer 11 i dansk fotball.

Bergen, 9. juni 2017.

BATTLE OF BERGEN: Cecilia Brækhus (t.h.) traff godt og forsvarte alle sine VM-titler mot argentinske Erica Farias. Boksekampen var 35-åringens første proffkamp på hjemmebane i Bergen.

Ulsteinvik, 10. august 2017.

Bildet som rørte fotografen mest i året som gikk, var et mer stille bilde fra Ulsteinvik dagen etter at Karsten Warholm vant sitt historiske VM-gull på 400 meter hekk. Hjemme i Ulsteinhallen i Ulsteinvik hadde en gruppe barn samlet seg. De var der for å se på at friidrettshelten fikk sin gullmedalje under premieutdelingen i London.

Bildet viser en hel masse følelser, men på en annen måte enn mange av mine «actionbilder». Det viser den store stoltheten i lokalmiljøet, og kanskje også litt den stoltheten mange som selv fulgte med, følte på, sier Delebekk om bildet.

Las Vegas, 25. august 2017.

STINN AV SELVTILLIT: Kontrasten var stor mellom ubeseirede Floyd Mayweather (t.v.) og MMA-stjernen Conor McGregor under innveiingen dagen før de skulle møtes i bokseringen i Las Vegas. Mayweather vant kampen på teknisk knockout i tiende runde.

Oslo, 10. september 2017.

ØDELA FESTEN: Over 17000 tilskuere hadde møtt opp, og lagde en fantastisk ramme da Vålerenga spilte sin første kamp på Intility Arena. Men på bildet er det Sarpsborgs Ole Jørgen Halvorsen og bortelaget som scorer det første målet på den nye stadion. Sarpingene vant til slutt 2–1.

Sarpsborg, 19. september 2017.

MÅL I SIKTE: De norske fotballjentene vant 6–1 over Slovakia i VM-kvalifiseringen på Sarpsborg stadion. Her ser Guro Reiten ballen gå i mål og gir dermed hjemmelaget ledelsen 3–0.

Molde, 21. september 2017.

KEEPERTABBE: Andreas Linde depper i semifinalen i cupen mot Lillestrøm. Molde-keeperen glapp ballen da han skulle ta den etter et relativt løst skudd. Tabben gjorde at bortelaget dermed scoret kampens første mål. Lillestrøm vant til slutt 3–0 og gikk videre til finale på Ullevål stadion.

Melsomvik, 21. oktober 2017.

"MITT BESTE SLAG": I årets siste kamp viser Cecilia Brækhus nok en gang hvem som er verdens beste kvinnelige bokser. Hun har akkurat truffet svenske Mikaela Laurén hardt med en perfekt venstre hook, og kampen er over. Etterpå fortalte Brækhus til VG at stjernesmellen var hennes beste slag noensinne.

Trondheim, 2. november 2017.

SIKKER PÅ STRAFFE: Nicklas Bendtner scorer Rosenborgs mål på straffe i Europa League-kampen mot Zenit på Lerkendal stadion. Etterpå kunne dansken juble for sin sjette straffescoring på seks forsøk. Kampen endte til slutt 1–1.

Dublin, 14. november 2017.

– Det var utrolig moro å følge suksessen til Åge Hareide i Dublin, forteller Delebekk.

Det er på en måte et bilde som viser både gleden og suksessen. Når kampen er ferdig har jeg allerede fått gode bilder, både av Hareide, av scoring og av det som skjer i det dommeren blåser. Men, du gir deg jo ikke før han har gått av banen. Fordi det kan fortsatt skje noe. Min jobb er definitivt ikke ferdig, selv om dommeren har blåst av kampen.

Danmark hadde akkurat slått Irland 5–1 i playoff, og ble klare for sommerens fotball-VM i Russland, Hareides største seier som fotballtrener. Etterfølgende ble Hareide feiret, og Delebekk fanget øyeblikket da treneren ble dynket med øl.

Bietigheim, 5. desember 2017.

VERDENSKLASSE TIL FINALETAP: Årets håndball-VM i Tyskland begynte bra med storspill av Norge og keeper Katrine Lunde.

Hamburg, 17. desember 2017.

VERDENSKLASSE TIL FINALETAP: Men i finalen var det Frankrike og forsvarssjef Beatrice Edwige som imponerte. Heidi Løke, Nora Mørk og de norske håndballjentene tapte til slutt 21–23.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!