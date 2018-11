VG-fotografenes beste bilder i oktober

1. PLASS: KrFs Knut Arild Hareide og Kjell Ingolf Ropstad skal debattere under et medlemsmøte i Buskerud KrF på Noresund. Det var fullt kaos på møtet. Debatten om hvor mange «røde» delegater det skulle være ville ingen ende ta.

Hver måned kårer VGs bildesjefer de beste bildene tatt av avisens fotografer. Her er vinnerfotografiene fra oktober 2018.

Publisert: 13.11.18 16:27