Folk har blitt mindre glad i jobben under pandemien. En ny undersøkelse viser at yrkesaktive i 50- og 60-årene nå ønsker å gå av med pensjon nesten to år tidligere enn de gjorde før corona.

Regjeringen gir kulturbransjen mulighet til å samle publikum uten en meters avstand og treningsenterne får åpne dørene for flere. I Folketeateret i Oslo er salene fullbooket allerede fra i morgen kveld.

Stadigere flere aktører vil hjelpe hjemmekokker i tidsklemma. Så vi tok en test: Hvilken middagsmatkasse er egentlig den beste?

BEIJING/OSLO (VG) To medlemmer av den norske OL-troppens støttepersonell testet positivt for corona ved ankomst Kina, men ingen av utøverne skal være definert som nærkontakter. Også to svensker på samme fly har testet positivt.

