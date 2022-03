Marit Christensen: - Ingen tvil i min sjel om hvem som har høyest kampmoral

Marit Christensen tror det bare er et tidsspørsmål før det russiske folket vender seg mot Putin. Hun mener han har feilvurdert både Ukrainas forsvarsevne og det russiske folks tillit.

Av Mona Langset

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Hjertesvikten for et halvt år siden gjør at hun blir andpusten av å snakke. Da vi tirsdag ringer for å spørre om et intervju, svarer Marit Christensen (73) at hun har en dårlig dag.