FORSVANT: Dette er sportsflyet som nederlandske nødetater nå leder etter. Bildet er tatt utenfor Bergen.

To omkomne funnet etter flystyrt i Rotterdam

Nederlandsk politi har i løpet av helgen gjort funn av to omkomne personer

Det skriver skriver Vest politidistrikt i en pressemelding.

De to er ikke identifisert, men det kan være de savnede etter flyulykken 5. juni. Pårørende til de to savnede Bergenserne er varslet. Norsk politi bistår med identifisering av de omkomne.

Bistandsadvokat May Britt Løvik bekrefter til VG at det dreier seg om Lars Haukeland (58) og Filip Haukeland (15).

– Det har vært mange tunge beskjeder å få, for mor og ektefelle og storfamilien i tiden etter flystyrten, sier bistandsadvokaten til VG på telefon.

– Nå er de glad for at de oppfatter at deres kjære er funnet, og at de kan få dem igjen. Familien er takknemlig for den store innsatsen som er lagt ned for å oppnå disse funnene. Nå trenger familien ro til sørge.

SAVNET: Søndag 5. juni ble det gjort søk i kanalen ved Rotterdam.

Bergenserne Lars Haukeland (58) og sønnen Filip (15) har vært savnet siden det lille sportsflyet deres styrtet ned i Caland-kanalen, vest for Rotterdam, om kvelden søndag 5. juni.

De tok av fra Bergen lufthavn søndag morgen og satte kurs for Frankrike. Etter planen skulle de lande på Buno-Bonnevaux-flyplassen sør for Paris.

Så langt kom de aldri. Etter å ha fylt drivstoff nord i Tyskland forsvant de i nederlandsk luftrom.

Nederlandske redningsmannskaper igangsatte da en intens leteaksjon og saumfarte den dype, strie kanalen i flere døgn, men fant nesten ingen spor.

Nøyaktig når flystyrten skjedde, har hele tiden vært utklart.

Flyet – et lett, lite, toseters Dyn'Aéro MCR01 sportsfly med en marsjfart på 250 km/t – ankom nederlandsk luftrom klokken 16.45. Men mye tyder på at ingen har sett flyet styrte selv om Calandkanalen er svært trafikkert.

Det var uvær da ulykken skjedde.

