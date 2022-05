KRITISERER FORSKJELLSBEHANDLING: Justispolitiker Andreas Sjalg Unneland ber justisminister Emilie Enger Mehl rydde opp.

Justispolitiker om Sjøvold-saken: − Kan ikke akseptere forskjellsbehandling

Justispolitiker Andreas Sjalg Unneland (SV) ber justisministeren gi Stortinget et klart svar på om PST-sjef Hans Sverre Sjøvold ble forskjellsbehandlet da han beholdt sikkerhetsklareringen – etter å ha oppbevart våpen ulovlig i syv år.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Hvis du jobber som justisminister, kan du ikke akseptere hvis det er tilfellet at det eksisterer en ulik standard for hvordan mennesker i politiet behandles, fastslår Unneland.

– Vi kan ikke ha et sett av regler for Kong Salomo, og et annet for Jørgen hattemaker.

Mange mister klareringen

VG skrev mandag at flere politiansatte reagerer på at Sjøvold har beholdt landets høyeste sikkerhetsklarering.

Stillingen som sjef for Politiets sikkerhetstjeneste krever at Sjøvold er sikkerhetsklarert «på nivå strengt hemmelig, Cosmic Top Secret og plettfri vandel».

Den tidligere politimesteren i Oslo ble i 2020 ilagt en bot på 50.000 kroner av Spesialenheten – for besittelse og oppbevaring av tre skytevåpen på kontoret.

Samme år ble 744 personer nektet eller gitt begrenset sikkerhetsklarering i Norge.

PST-sjefen fikk beholde sin.

Onsdag stilte Unneland spørsmål om praksisen i Stortinget:

– Ifølge sikkerhetsloven vektlegges egenskaper som pålitelighet, lojalitet og dømmekraft når en person skal sikkerhetsklareres og hvert år mister flere hundre nordmenn sikkerhetsklareringen sin, noen fordi de har unnlatt å oppgi noe om en fartsbot eller lignende. PST-sjefen fikk imidlertid beholde sin sikkerhetsklarering og autorisasjon, selv om han hadde fått bot for ulovlig våpenhold. Mitt spørsmål til ministeren er om PST-sjef Sjøvold er blitt behandlet annerledes enn andre som har mistet sin sikkerhetsklarering?

Til dette svarte justisminister Emilie Enger Mehl:

– Det er ikke riktig av meg nå å gå inn i de vurderingene som ble gjort under justisministre fra Høyre og Frp knyttet til denne saken.

ORDKNAPP: Justisminister Emilie Enger Mehl.

– Det var et ikke-svar, konstaterer Unneland i dag.

Nå vil han vurdere å ta saken inn for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Han karakteriserer saken som «svært alvorlig».

– Stortinget ønsker tydeligere svar fra ministeren og mer åpenhet.

Leder i fagforeningen Politiets Fellesforbund Vest, Ørjan Hjortland, har sagt til VG at flere politifolk mener at PST-sjefen blir behandlet annerledes enn de på gulvet i politietaten.

Talspersonen for «Gruppen av militært tilsatte med klareringsutfordringer» opplyste til VG mandag at inkassotrøbbel kan være nok til å miste sikkerhetsklareringen.

– Det er på det nivået der, sa Frode Nilsen.

Justispolitiker Unneland vil undersøke forskjellsbehandlingen nærmere.

– Vi kan ikke ha mennesker høyt oppe i etatene som ser ut som om de gjør vennetjenester for hverandre og dekker hverandres rygg og ikke forholder seg til de strenge standardene vi har satt for politiet, og også sikkerhetsmyndighetene, sier han.

– Er det vanskelig for deg å forstå at Sjøvold kan ha Norges høyeste sikkerhetsklarering?

– Ja, jeg stiller meg spørrende til hvordan det er mulig.

– Ukultur i politiet

VG har avslørt at en politiansatt ble 100 prosent ufør etter å ha opplevd press og trusler fra kolleger og ledere om å ta imot våpnene til Hans Sverre Sjøvold.

– Det vitner om en ukultur i politiet som går helt opp til aller høyeste nivå, med vennetjenester og pressing av en underordnet til han blir ufør, sier Unneland.

– Det handler også om et departement som endrer forklaringen sin ... Altså, det stinker av denne saken. Her forventer vi at ministeren rydder opp. Da er en god måte å starte på: Mer åpenhet.