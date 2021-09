RYSTET: Da VG møter den tidligere pasienten, sier han at han er sjokkert over omfanget Sverre Varhaug-saken nå har fått.

– Han brøt seg inn i livet mitt

Denne uken fortalte VG historien om 22 nye pasienter i Varhaug-saken. – Det er en en enorm tragedie, sier en av psykologens tidligere pasienter.

– Det er ufattelig å lese om dem som tok sitt eget liv. Jeg kunne vært en av dem, sier mannen.

I 2002 ble Sverre Varhaug dømt for å ha misbrukt stillingen sin overfor ham.

– Han brøt seg inn i mitt liv og endret det for alltid.

LOT SEG IKKE STOPPE: Overgrepene skjedde ved to norske sykehus, men også i privat praksis med statlig autorisasjon. Da Sverre Varhaug ble fradømt autorisasjonen for godt, tok han imot pasienter gjemme.

I vår avslørte VG serieforbryteren Sverre Varhaug. Psykologen manipulerte og forgrep seg mot sårbare pasienter gjennom fire tiår.

Til tross for tre ulike etterforskninger, gikk politiet aldri systematisk gjennom Varhaugs pasientlister for å undersøke om det kunne være flere ofre. Etter avsløringen har en rekke personer varslet. Lørdag fortalte VG historiene om 28 Varhaug-pasienter.

– Det er en enorm tragedie at det er så mange ofre. Jeg forstår ikke hvordan det kunne skje, sier mannen til VG.

Han ønsker å være anonym av hensyn til familien.

Da mannen begynte i behandling i 1992, ante han ingenting om at Sverre Varhaug var dømt for overgrep mot tre pasienter og fratatt autorisasjonen.

– Hvordan er det mulig at en person som er dømt for årevis med overgrep, bare kan fortsette å ta imot pasienter privat? Jeg forstår ikke at det er mulig, sier mannen.

PREGET: - Det føles vondt å ha blitt ført bak lyset av en jeg trodde hjalp meg i mange år, sier mannen.

Han sier han fikk høre om psykolog Varhaug gjennom en venn som allerede var pasient. Det ble starten på fire år med manipulasjon. Han ble også utsatt for to overgrep.

– Jeg trodde hele tiden at jeg gikk til en fullt lovlig psykolog, sier mannen.

Han forteller at han hadde en stor vennekrets, et godt forhold til kjæresten og levde et aktivt liv før han ble Varhaugs pasient. Så ble han mer og mer isolert.

– Varhaug overbeviste meg om at det var best ikke å treffe venner og familie. Han mente også at jeg måtte vente med å få barn. Kjæresten min var forståelsesfull og gikk med på å utsette planene om å stifte familie. Heldigvis greide jeg å sette grenser og unngikk derfor de groveste fysiske overgrepene, sier han.

Sjokk

Da han forsto at Varhaug ikke hadde gitt ham terapi, men utsatt ham for overgrep, fikk han sjokk.

– Det tok lang tid før jeg virkelig innså det. Jeg hadde jo sagt nei til mye av det Varhaug foreslo. Jeg enkte på meg selv som en tøffing, ikke et offer, og bagatelliserte det som hadde skjedd.

Først da rettssaken, med to andre pasienter nærmet seg, forsto mannen at han også var utsatt for overgrep og tok kontakt med politiet. Da fikk han status som fornærmet.

– Men manipulasjonen satt hardt i. Til og med under rettssaken var jeg forvirret. Det var akkurat som om jeg ikke ville ta innover meg at jeg var lurt og at Varhaug ikke ville meg vel.

Etter dommen ble ikke livet som han hadde sett for seg.

– Jeg greide ikke lenger å være sammen med venner. Klarte ikke lytte til musikk eller lese en bok. Men jeg trente mye. Bare da fikk jeg kontroll over tankene.

Mannen forteller at forholdet til kjæresten også tok slutt.

– Jeg var vanskelig å ha med å gjøre, i min iver etter å få tilbake alt det jeg hadde mistet. Og selv om hun var usedvanlig tålmodig, greide vi ikke å få det til å fungere. Jeg vil si det så sterkt at Sverre Varhaug har ødelagt mye av livet mitt, sier han.

Likevel vil han ikke være bitter.

– Jeg prøver å gjøre det beste ut av livet med familie og gode venner. Jeg har også en psykolog og en bistandsadvokat, begge svært dyktige mennesker som har hjulpet meg mye. Så selv om livet har vært tøft, tror jeg at jeg har vært litt til nytte for andre mennesker og for samfunnet likevel.

Mannen oppfordrer også andre ofre for Varhaug til å få hjelp og å åpne seg.

– Jeg håper det at jeg forteller min historie kan hjelpe dem. Og jeg håper også at flere vil fortelle om sine opplevelser med Varhaug fremover. Vi trenger disse historiene for å forstå hvor ødeleggende det han påførte oss var.