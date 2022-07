TØRKEHALLER: Her inspiserer Thorstein Roxrud veden som ligger og svetter i solsteken i store plasthaller.

Nå gløder vedmarkedet

DRØBAK (VG) Skyhøye strømpriser og full stans i importen fra Russland har sendt norske vedpriser til himmels. Thorstein Roxrud (46) lar kona og tenåringsdøtrene vokte veden når den kjøres ut.

Enn så lenge er det fullt opp med vedpaller på Kykkelsrud gård, men bestillingene til Roxruds firma Hel V renner inn. Bare mens vi tar en kopp kaffe, kommer det fire nye.

– Etterspørselen er helt ekstrem. Vi har ca. 700 prosent større ordrereserve i dag enn på samme dato i fjor, forteller 46-åringen som driver vedbedriften sammen med kona Marianne og to ansatte.

GODE TIDER: Det har sjelden vært større etterspørsel etter veden til Thorstein Roxrud. Han bedyrer at han ikke tyner markedet, men sier han har måttet sette opp prisene for å dekke økte kostnader.

Tror alt blir solgt

– Kommer du til å gå tom for ved?

– Helt sikkert, sier Roxrud som har allerede har solgt over 60 prosent av alt det familiebedriften har av ved.

– Du bør bestille den veden du trenger for vinteren nå. Men ikke overdriv, tenk på naboen også.

Ifølge Roxrud er det bedre – og billigere – å få levert veden nå enn når det er mørkt og kaldt, glatte veier og kanskje enda høyere priser. Og det er fortsatt langt fra tomt:

– Jeg vet om store leverandører som har plenty igjen, beroliger han.

– Klondyke

Men det ser ikke helt lyst ut, skal vi tro Viken Skog som leverer råvarene til Roxrud.

– Det har ikke vært høyere priser på bjørk, vedmarkedet er ute av kurs. Det er klondyke, sier Tor Henrik Kristiansen, daglig leder i skogeierforeningen.

Han forklarer at det er flere ting som fyrer opp markedet akkurat nå.

INVESTERT: Thorstein Roxrud har spyttet en del millioner inn i bedriften, blant annet denne lastbæreren. Når prisen på drivstoff, maskiner og tømmer går opp, stiger også vedprisene.

– Finland får ikke tak i bjørk fra Russland, det har stoppet opp på grunn av sanksjonene. Finske fabrikker må derfor henvende seg til Sverige, Norge og Baltikum. Det fører til at etterspørselen blir enda større, sier Kristiansen. Og siden balterne også kjenner på strømprisene, vil de gjerne beholde veden selv.

– Da går bjørkeprisene rett opp, sier Kristiansen.

Viken Skog, som avvirker tømmer, kan enten selge det videre til industrien eller bonden kan velge å beholde tømmeret selv.

I Norge avvirkes det rundt 10–12 millioner kubikkmeter tømmer årlig.

– Når finnene ikke får importert ni millioner kubikkmeter fra Russland smeller det rimelig greit i det skandinaviske markedet, sier Kristiansen.

Fabrikkene vil ikke stanse produksjonen av tørke- og toalettpapir og andre produkter, dermed går prisene opp.

– Også industriforetak som lager emballasje har begynt å interessere seg for bjørk. Og i to år har prisene på trelast vært helt bananas. Dette er en perfekt storm hvor alt klinker til samtidig, da stiger prisene til himmels, sier Kristiansen.

HETT MARKED: Tor Henrik Kristiansen er daglig leder i Viken Skog, som eies av 9000 skogeiere på Østlandet, og avvirker tømmeret for skogeieren.

Vedvoktere

I store haller, som egentlig er ment til dyrking av frukt og bær, står veden til Thorstein Roxrud og tørker i solsteken.

– På det verste i fjor måtte jeg ha vakter som passet på veden når den skulle kjøres ut til kundene. Det blir det i år også, sier Roxrud. Og vaktene, det er tenåringsdøtrene og kona.

Roxrud kjører traktoren med store vedlass til parkeringsplasser eller skoler som fungerer som hentepunkt for sjåførene hans som deretter bringer veden ut til kundene. Men for at veden ikke rappes, kan den ikke stå ubevoktet noen timer. Så da trår familien til.

Men vedmarkedet svinger i takt med kuldegradene.

– 2020 var en katastrofe. Da tapte vi mye penger, det var nesten ikke vedsalg fra januar til mars, sier Roxrud. Da var nemlig strømprisene de laveste på mange, mange år. Det er ikke godt nytt for en som har investert millioner i traktor, lastbærer, kløyve- og pakkemaskiner.

Nå derimot, slettes den ene strømrekorden etter den andre og ifølge Viken Skog har bjørkeved aldri kostet mer.

Daglig leder Tor Henrik Kristiansen viser til at bjørkeved for to år siden var priset til 300–400 kr per kubikkmeter.

– Nå ligger den på 7–800 kr i vedmarkedet. Mange ønsker å sikre seg slik at de ikke går tom.

Strømprisene gjør at folk velger ved.

To kroner/kwt

Tor Reier Lilleholt, analysesjef i Volue Insight, sier forventet markedspris for strøm på Sørlandet fra oktober til mars i snitt nå er 3,20 kroner mens Østlandet og Vestlandet ligger ca. 20 øre lavere.

– Med moms, elavgift og nettleie blir prisen ut til forbruker mellom 4,5 og fem kroner, men med strømstøtten vil du komme ned på like under to kroner siden staten dekker 90 prosent av kraftprisen over 70 øre, sier Lilleholt til VG.

– Kjøper du tørr ved i større kvanta og ikke på bensinstasjoner, vil vedfyring være lønnsomt om du putter den i relativt moderne ovn og ikke i peisen selv om du ikke får noen statsstøtte her, mener Lilleholt.

Han har regnet på at en sekk 60 liter tørr bjørkeved til 100 kroner i en moderne ovn med 70 prosent brennverdi tilsvarer en pris på 1,5 kr/kwt.

– Altså bare litt billigere enn strøm til 2 kr/kwt.

Så dyr må strømmen være for at vedfyring skal lønne seg.

– Mulig å få tak i

Norsk ved forum for vedprodusenter tror ikke Norge kommer til å gå tom for ved.

– En del har bortbestilt all veden sin, men det er mulig å få tak i ved. Men det kan bli vanskeligere å få fak i hvis du venter til kulden kommer, sier fagansvarlig Øyvind Stranna Larsen til VG.

Han viser til at mange av medlemmene har økt produksjonen betraktelig og at det aller meste av forbruket er basert på norsk ved.

– Ifølge tall fra SSB har importen de siste årene kun vært 6–10 prosent av total norsk avvirkning til ved, sier Larsen.

Ifølge vedprodusentenes årlige markedsundersøkelse er forventet landgjennomsnittlig energipris for en 1500 liters sekk bjørkeved rundt 1,17 kroner per kWt. Det forutsetter fyring i en rentbrennende ovn som utnytter energien med 75 prosent og en vekt på 450 kg.

– Etterspørselen er enorm og det er helt naturlig. Folk forventer veldig høye strømpriser utover høsten og vinteren. Kjøper man ved har man fastpris på oppvarmingen, sier Larsen som kan fortelle at vedprisene har gått opp ca. 15 prosent siden i fjor.

– Men det er basert på kostnadsøkninger, sier Larsen og viser til at både drivstoffpriser og prisen på bjørk har skutt i været.

– Raka tomt

Men noen bønder melder allerede nå i juli at det er bunnskrapt.

– Det er raka tomt, sier Hans-Fredrik Gystad (73) på Durud gård i ytre Enebakk.

– Det er krigstilstander. Vedprodusentene reiste rundt og bød til bønder som skulle hugge. Vi fikk ikke så mye bjørk vi skulle ha i år heller.

Men helt krise er det ikke. Kristiansen i Viken Skog bestilte nylig selv ved og fikk den etter to dager.

– Det er stort trøkk nå, men at det er støvsugd tror jeg ikke det er.