Taliban landet på Oslo lufthavn i privatfly

OSLO / BEIRUT (VG) Søndag skal Taliban gjennomføre sitt første møte i vesten siden de erobret makten i Afghanistan. Lørdag kveld landet de i Norge.

Like før 19.30 viser FlightRadar at privatflyet, som har Taliban-delegasjonen om bord, landet på Oslo lufthavn Gardermoen. Også Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at Taliban har landet på norsk jord.

Senest på fredag ble det kjent at Taliban sender en delegasjon til Norge for å forhandle, blant annet om den påtroppende humanitære krisen i landet.

Møtet skal vare i tre dager fra og med søndag og vil finne sted på Soria Moria hotell i Oslo. Dette opplyser talspersonen for utenriksdepartementet i Det islamske emiratet Afghanistan, Abdul Qahar Balkhi, på Twitter.

– Samtaler vil bli holdt med representanter fra ulike land og en rekke afghanere om humanitær bistand, politiske, utdanningsmessige og økonomiske spørsmål, skriver Balkhi.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

I møtene deltar representanter for Norge og flere andre land, blant dem USA, EU, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia.

Talspersonen bekrefter også at det er Mawlawi Amir Khan Muttaqi, Talibans utenriksminister, som leder delegasjonen på femten personer – alle menn.

Taliban opplyser også at det er Norge som har sendt flyet til Afghanistan for å hente delegasjonen, ifølge NTB.

– Norge betaler leieflyet for Talibans delegasjon og også reisen for representantene for sivilt samfunn. Leiefly for Talibans delegasjon er valgt etter en vurdering av ulike praktiske og sikkerhetsmessige forhold, sier statssekretær i Utenriksdepartementet, Henrik Thune, til VG.

Foto: Taliban

Ifølge NRK er Anas Haqqani en del av delegasjonen. Han var inntil nylig svartelistet av USA for bånd til terrorvirksomhet, og er bror til den enda mer beryktede Sirajuddin Haqqani.

Sistnevnte leder det mektige Haqqani-nettverket, og er i tillegg fungerende innenriksminister i Afghanistan.

Det finske privatflyselskapet som eier flyet på bildene, Jetlife, sier til VG at de heler ikke ønsker å kommentere saken.

På nettsidene deres skryter de av at flyet med 16 passasjerseter har trådløst internett, lang rekkevidde og seks senger hvor passasjerene kan sove.

Dette skal drøftes

VG er kjent med at dette skal stå på agendaen under det tre dager lange besøket til Norge:

Møter med representanter for menneskerettighetsorganisasjoner, kvinnerettsforkjempere og representanter for afghanske medier. Møter med spesialrepresentanter for Afghanistan fra Norge, Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Italia, EU og USA. Bi-laterale møter med norske diplomater, der rettigheter og utdannelse for jenter og kvinner, og minoritetsrettigheter, står på programmet.

Møtet første gang Taliban møter aktivister og forkjempere for menneskerettigheter fra det sivile samfunnet i Afghanistan. Disse flys inn både fra Afghanistan, men også fra andre land der de lever i eksil.

Afghanistan-ekspert Kristian Berg Harpviken har tidligere uttalt til NTB at han tror gruppen kan være villig til å innfri enkelte vestlige krav, blant annet gjenåpningen av videregående skoler for kvinner.

– Legitimiserer internasjonal terror

En kvinneaktivist i Kabul skriver på tekstmelding til VG at hun er sterkt kritisk til Taliban-besøket i Norge.

– Det er å gi legitimitet for internasjonal terror, skriver hun.

Av frykt for eget liv ønsker hun ikke å bli navngitt.

Hun er en del av et kvinnenettverk i Afghanistan som er sterkt kritiske til de nye makthaverne i landet. Kvinnene er blitt møtt med vold fra Taliban når de har protestert mot de nye makthaverne.

Senest på torsdag meldte en gruppe kvinnerettighetsforkjempere at hjemmene deres hadde blitt raidet av væpnede talibankrigere i Kabul, og at flere hadde blitt slått og arrestert, skriver The Guardian.

– Verden må forstå at Norge nå er de første som legitimerer terror ved å være vertskap for dette møtet, og det under et falskt dekke av å snakke om den humanitære situasjonen, sier kvinneaktivisten.

Statssekretær i Utenriksdepartementet, Henrik Thune, sier møtene er planlagt grundig.

– At vi inviterer Taliban til Norge er ikke en anerkjennelse av Taliban, men for norske myndigheter er det viktig å ha dialog med dem som i praksis styrer landet. Vi er ekstremt bekymret for den alvorlige situasjonen. Det er en fullskala humanitær katastrofe for millioner av mennesker. Vi vil være tydelige i våre forventninger til Taliban, særlig når det gjelder jenters skolegang og menneskerettigheter som kvinners deltakelse i samfunnet, sier Thune til VG.

Taliban tok over makten i Afghanistan i august i fjor etter at USA varslet at de ville trekke styrkene ut av landet innen 11. september.

Etter å ha kjempet mot den afghanske regjeringshæren, og tatt kontrollen i provins etter provins, inntok Taliban-styrkene hovedstaden Kabul 15. august.

Overtakelsen førte til panikkartede tilstander i Kabul, med påfølgende evakuering av flere tusen vestlige diplomater.

Også mange afghanere som hadde jobbet for den vestlige alliansen forsøkte desperat å komme seg ut av landet.

Mange vestlige ledere ble sjokkert over at den afghanske hæren kollapset så raskt.

- Kompetansen sviktet, men det som først og fremst sviktet var motivasjonen og lojaliteten, og det har med tilliten til egne ledere, som både har vist seg å være inkompetente og gjennomkorrupte, sa Kristian Berg Harpviken, forsker ved Peace Research Institute Oslo (PRIO) til VG i september.

Talibans overtakelse i Afghanistan har skapt stor uro for situasjonen for kvinner og menneskerettsaktivister i landet. Landet står også overfor en omfattende humanitær katastrofe.

Afghanske aktivister som er blitt hjulpet til Norge, har advart mot å stole på Talibans løfter om å respektere kvinner og minoriteter.

Shah Gul Rezaie (41), tidligere parlamentariker og mangeårig aktivist for å styrke kvinners rettigheter i Afghanistan, tok opp dette da hun møtte daværende statsminister Erna Solberg i Oslo i oktober i fjor.

– Det er to ting man aldri må glemme om Taliban. De er sterkt undertrykkende mot kvinner, og de er sterkt undertrykkende mot minoriteter, særlig sjiamuslimer, sier Rezaie, som selv tilhører den sjiamuslimske hazarabefolkningen.

– Nå nekter de jenter over tolv år å gå på skole og ta utdannelse. Kvinnelige lektorer ved universitetene får ikke undervise. Ingen kvinner er representert i deres regjering. De har allerede bevist hva de står for, sa hun til VG.

Taliban styrte også Afghanistan fra 1996 til 2001.

Takker Norge

USA deltar på de norske Taliban-møtene med sin egen spesialutsending til Afghanistan for kvinner, jenter og menneskerettigheter.

En talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet sier til NTB lørdag at USA er takknemlige over at den norske regjeringen tar jobben med å organisere samtalene mellom det afghanske talibanregimet og flere europeiske land og USA.

– Sammen med våre europeiske kollegaer har vi til hensikt å ta opp en rekke temaer, blant annet et representativt politisk system, en plan for å møte den akutte humanitære og økonomiske krisen i landet, spørsmål om sikkerhet- og kontraterror, samt menneskerettigheter – særlig utdanning for jenter og kvinner, sier talspersonen.