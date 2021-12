VIKTIGE UKER: Fagdirektør i Folkehelseinstituttet Frode Forland sier at de neste ukene blir avgjørende for smittesituasjonen.

Tror ikke vi har sluppet unna omikron-bølge i Norge

Selv om vi foreløpig ikke har sett smittetall som i Danmark, sier fagdirektør i Folkehelseinstituttet Frode Forland at også Norge må være forberedt på at vi kan få en betydelig smitteøkning i januar og februar.

Det ser nå ut til at hele 80 prosent av alle Danmarks positive prøver er omikron, informerte faglig direktør i Statens Serum Institut, Tyra Grove Krause, på pressekonferanse onsdag.

Omikronsmitten i landet slår nærmest daglig sin egen rekord, og Danmark har den høyeste smitteraten i verden når befolkningsstørrelsen tas i betraktning.

Onsdag ble det registrert rekordhøye 23.228 smittede personer siste døgn i Danmark. Men de ekstra høye tallene kan blant annet forklares med at mange har ventet med å teste seg i romjulen, og at det har samlet seg opp de siste dagene.

I Norge er det registrert 4407 nye smittetilfeller siste døgn, som er 1046 flere tilfeller enn gjennomsnittet de foregående syv dagene. Men vi har sett en nedgang i smitten etter en smittetopp for to uker siden.

– Har vi sluppet unna den kraftige omikron-bølgen her i Norge?

– Vi har nok ikke sluppet unna den. Den er på vei oppover, og vi er forberedt på at vi også kan få en betydelig smitteøkning i januar og februar, sier fagdirektør i Folkehelseinstituttet, Frode Forland.

– Det er derfor vi må holde de tiltakene vi har til vi ser at vi klarer å flate ut smittekurven, slik at vi kan håndtere dette i helsetjenesten. Det er vi godt i gang med å kunne klare, slik det ser ut nå, men det er de ukene som ligger foran oss som avgjør om dette går bra eller om vi fortsatt står overfor en stor utfordring fremover.

Rask doblingsrate

Siden julaften har andelen omikronvariant i de screenede, positive coronaprøvene fra Oslo og Viken overskredet 50 prosent, ifølge FHIs siste ukesrapport, og øker ellers også i omfang i resten av landet.

FHI regner med at omikronvarianten vil være dominerende i Norge i løpet av få uker.

Forland peker på at det i Danmark har vært en doblingsrate som har vært mye raskere enn det vi har sett i Norge. Doblingsraten sier noe om hvor mange dager det går før antall påviste tilfeller dobler seg.

– De fikk nok inn omikron på sammen tid, kanskje litt før, og fikk en større smittebølge raskt. Så hadde de litt mer åpent samfunn da dette kom inn, vi fikk stengt ned raskere i Norge. Det har stagget utkilingen betydelig. Doblingsraten i Norge har vært på cirka seks dager, mens det har vært halvparten av tiden i Danmark.

TESTING: I Danmark har svært mange testet seg de siste dagene, her i Aalborg sentrum.

Fagdirektøren tror de positive smittetallene i Norge er et uttrykk for at tiltakene har fungert, men det er for tidlig å si noe om effekten de har på omikronvarianten.

– Det vi vet er at de har fungert godt på deltasmitten. Samtidig som at deltasmitten har gått ned, har omikron gått opp. Vi må forvente flere smittede av omikron.

FHIs Preben Aavitsland advarte i forrige uke om at en flat smittekurve kan skjule omikron-økning. For mens en variant overtar for en annen, kan det vises på smittekurven som en utflating. Omikron-smitten blir dermed først synlig ved en betydelig økning.

– Minst mørketall

Antall innlagte coronapasienter i Danmark lå onsdag på 675 personer, mens det i Norge lå på 323.

Samtidig peker Forland på at det er færre innlagt på intensivavdeling og på respirator i Danmark.

– Det kan jo være et tegn på at det kanskje er flere innlagte i Danmark med omikron, med mildere sykdomsforløp. Fortsatt er de fleste innlagt i Norge med delta.

Vaksinedekningen i Danmark er god, og de har kommet lengere enn Norge, spesielt med booster-vaksineringen, sier Forland.

– De har hatt en veldig god vaksinestrategi, som sikkert også kan være med å hindre at de får for mange alvorlig syke knyttet til bølgen de nå har. I tillegg har de en helt annen teststrategi enn vi har hatt i Norge. Mens vi har testet 8 millioner og synes det er mye, har Danmark testet 80 – ti ganger så mye. De er vel det landet i Europa som har best oversikt over situasjonen og minst mørketall.

Det meldes stadig om nye smitterekorder rundt i europeiske land.

– Jeg er svært bekymret for at omikron, som er mer smittsom, og som sirkulerer samtidig som delta, fører til en tsunami med smittetilfeller, sa generaldirektør i Verdens helseorganisasjon (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus på en pressekonferanse onsdag.

WHO mener vi kan få en slutt på fasen med sykehusinnleggelser og død, men at mer vaksinering er helt nødvendig. Ifølge WHO er det viktig at minst 70 prosent av innbyggerne i hvert av verdens land er vaksinert innen midten av neste år.