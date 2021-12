15. desember: Dette skjedde i natt

Uvær på Vestlandet har ført til at flere veier er stengt onsdag morgen . Blant annet er E16 stengt i Voss i Vestland etter et steinskred. Geologer vil gjøre nye vurderinger for veistrekningen i dagslys, opplyser trafikkoperatør Jenny Nilsson i Statens vegvesen til VG. Uværet har også ført til at en turgåer måtte berges ned av frivillige på den populære turen Trolltunga i Ullensvang kommune i Vestland.