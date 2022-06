UT MOT REGJERINGEN: Hallstein Bjercke, gruppeleder i Venstre i Oslo bystyre, mener regjeringen må sikre ytringsfriheten til befolkningen i hovedstaden.

Krever hastemøte med justisministeren om sikkerheten i Oslo: − En uakseptabel situasjon

Venstre-gruppeleder Hallstein Bjercke har sammen med flertallet i Oslo bystyre innkalt justisministeren og politidirektøren til et hastemøte. Han mener sikkerhetssituasjonen i hovedstaden etter terrorangrepet i helgen er uholdbar.

– Det er unntakstilstand i Oslo og en uakseptabel situasjon at oslofolk ikke kan samles og ytre seg offentlig. Grunnleggende menneskerettigheter blir sterkt begrenset, sier Hallstein Bjercke på telefon til VG.

Som Venstres gruppeleder i Oslo bystyret har han tatt initiativ til et brev der han ber justisminister Emilie Enger Mehl om et hastemøte om sikkerhetssituasjonen etter terrorangrepet mot London Pub.

Brevet – underskrevet og støttet av flertallet av gruppelederne i Oslo bystyre – krever at justisministeren og politidirektøren i et hastemøte redegjør for hvilken ressurser og tiltak regjeringen setter inn for å gjøre politiet i stand til trygge arrangementer og «sikre ytrings- og forsamlingsfrihet for Oslos innbyggere».

– Det er et alvorlig bakteppe bak en sånn henvendelse: Vi har nå hatt to viktige markeringer i byen der politiet har anbefalt å avlyse kort tid i forveien. Begge med begrunnelsen av at de ikke kan ivareta sikkerheten. Det vil jeg definere som en unntakstilstand i Oslo, sier Bjercke.

– Ekstra behov for å søke sammen

Politidirektør Benedicte Bjørnland har uttalt at politiet fraråder folk å samles til Pride-markeringer i «kanskje noen uker». Bjercke reagerer kraftig på uklarheten i formuleringen.

– Politidirektøren sier at situasjonen kan vedvare i uker. Ytrings- og forsamlingsfriheten for oslofolk er sterkt begrenset. Dette er grunnleggende menneskerettigheter og en av myndighetenes hovedoppgaver å beskytte, fastslår Bjerke.

– Særlig i en situasjon der vi opplever dramatiske hendelser som terrorangrepet i byen vår. Det blir et ekstra behov for folk å søke sammen, vise styrke sammen og stå opp mot det man har opplevd. Dette tas nå bort fra oss når politiet kommer med denne typen råd.

Krever opprydding og økte midler

«Bystyret har ikke fått mer informasjon om dette som i praksis innebærer en unntakstilstand i Oslo da ytrings- og forsamlingsfriheten ikke lenger er reel», står det i brevet.

Videre påpekes det at Oslo skal være en åpen by og at «en ordentlig felles markering av Pride i Oslo har aldri vært viktigere enn akkurat nå.» Byrådspolitikerne krever at nasjonale myndigheterer «umiddelbart» rydder opp i situasjonen.

Bjerche er tydelig i hva han forventer av Mehl:

– Vi trenger å vite at justisministeren og regjeringen stiller alle ressurser tilgjengelige for politiet sånn at vi raskest mulig kan komme tilbake til en situasjon der folk kan samles og ytre seg innenfor trygge rammer.

Rosetog og Pride

Bjercke sammenligner situasjonen med den Oslo var i etter 22. juli-angrepet:

– Man kan jo se for seg at vi etter 22. juli-terroren der 200.000 mennesker samlet seg til rosetog på Rådhusplassen, ikke kunne gjennomført det fordi politiet ikke kunne ivareta sikkerheten. Tenk på hvor viktig rosetoget var for oss som samfunn! Både for måten vi sørget, viste styrke og gjenreiste oss på, sier han.

Venstre-gruppelederen understreker at han ikke kritiserer politiets innsats:

– Jeg kritiserer ikke politiets vurderinger og råd, men at vi er i en situasjon der politiet ikke har ressurser nok til å sørge for sikkerheten rundt denne typen markeringer. Det er ikke en akseptabel situasjon å være i.

Stortingspolitiker: – Uholdbart

Også Peter Frølich, leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, går ut mot justisministeren. Frølich understreker overfor VG at han i dette intervjuet uttaler seg som stortingsrepresentant og tidligere mangeårig justispolitisk talsperson i Høyre.

– Det er uholdbart dersom vi over tid skal være i en situasjon hvor nordmenn frarådes å utøve sin ytringsfrihet og forsamlingsfrihet, skriver Frølich i en e-post til VG.

– Jeg har forståelse for at for at politiet står i en vanskelig og uoversiktlig situasjonen. Vi skal ha respekt for det enorme ansvaret som hviler på deres skuldre. Men i Norge kan ikke politiets ressurser diktere hvordan vi ønsker å uttrykke sorg, sinne eller samhold. De må tilpasse seg, koste hva det koste vil.

ENIG MED OSLO BYSTYRE: Stortingspolitiker Peter Frølich (H).

Hvis det er ressurser som er problemet, må regjeringen stille opp, krever Frølich. Videre skriver stortingspolitikeren at han er «sikker på at det også er bered støtte på Stortinget» for å bevilge midlene som trengs.

– PST må sette alt inn på å avklare situasjonen knyttet til Pride-arrangementene. Politiets praksis fra by til by virker litt tilfeldig. Det er bra at PST lover tydeligere kommunikasjon fremover, avslutter Frølich.

VG har forelagt justisminister Emilie Enger Mehl kritikken.

