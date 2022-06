Terrorsiktet nordmann samtykker til varetektsfengsling

Mannen som ble pågrepet i en koordinert politiaksjon i Bulgaria i begynnelsen av juni, er nå utlevert til Norge og samtykker til varetektsfengsling.

VG oppdaterer saken.

Mannens forsvarer Farhad Shæriæti sier til VG at hans klient har samtykket til at fengslingsmøte forgår som kontorforretning tirsdag, og at han dermed også samtykker til fengslingen, som skjer tirsdag.

– Han har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld, opplyser Shæriæti videre.

Det var i begynnelsen av juni år mannen ble pågrepet i Bulgaria. Ifølge bulgarsk påtalemyndighet er han også mistenkt for å ha forberedt et terrorangrep, samt å ha oppildnet til terrorisme.

Han ble pågrepet i en koordinert politiaksjon der også en mann ble pågrepet i Oslo, siktet for terrordeltagelse. Ifølge VGs opplysninger er de to brødre.

– Glad for å være i Norge

Mannen landet i Norge 23.45 mandag kveld. Forsvareren opplyser at de var sammen fra midnatt og til klokken 03 i natt for å gå gjennom siktelsen. Han er siktet for deltakelse i terrororganisasjon og for rekruttering, ifølge Shæriæti.

– Vi har utover det ikke fått gått skikkelig gjennom saken, opplyser han videre.

Forsvarer Shæriæti sier til VG at mannen er glad for å være i Norge.

– Han er bare svært glad for å komme til Norge, og har hatt det svært tøft i Bulgaria. Det er helt andre forhold der.

VG har foreløpig ikke fått snakke med PST om den siste utviklingen i saken. Mandag kveld ønsket de ikke å kommentere VGs opplysninger om utlevering av mannen til Norge eller varetektsfengslingen.