VAKSINE: Kommunalråd og gruppeleder i Trondheim Venstre, Erling Moe, mener en innføring av coronapass vil få flere i kommunen til å vaksinere seg.

Venstre-politiker vil innføre coronapass i Trondheim

Smitten har økt kraftig i Trondheim den siste tiden, og onsdag skal kommunen avgjøre nye tiltak. Erling Moe (V) ønsker å innføre coronapass lokalt.

Det siste døgnet er det registrert 163 nye coronasmittede i Trondheim. For to dager siden var tallet 59.

I formannskapsmøtet i kommunen tirsdag, var det full uenighet om hvilke tiltak som skal innføres, og avgjørelsen ble utsatt til onsdag.

Kommunalråd og gruppeleder i Trondheim Venstre, Erling Moe, mener innføring av coronapass lokalt i kommunen kan være et godt tiltak, noe han også tok opp i møtet tirsdag.

– Det ble tidligere i høst brukt på fotballkamper og konserter. Hvis det er lovmessig mulig, kan det brukes lokalt. Dette vil være bedre for restauranter, idrettslag og andre, enn restriksjoner som antallsbegrensning, bordreservering og lignende, sier Moe til VG.

CORONAPASS: Erling Moe (V) vil ha innføring av coronapass i Trondheim kommune.

Moe mener også coronapasset vil få flere til å vaksinere seg.

– I Trondheim er aldersgruppen 25–39 år den som mangler mest på å være vaksinert.

Forrige uke nådde Trondheim det nasjonale målet om å få vaksinert 90 prosent av den voksne befolkningen.

I møtet tirsdag trakk Moe frem at aldersgruppen som har lavest andel vaksinerte, også ofte er de som er ute på restauranter og barer. Videre opplyste han om at bruken av coronapass lokalt er tatt videre til drøfting i Folkehelseinstituttet (FHI).

– Jeg tror at hvis vi får lov til å innføre coronapass, kan det være noe som kan være et interessant virkemiddel for å unngå inngripende tiltak, sa han tirsdag.

– Jeg kommer til å foreslå i formannskapet at kommunene får anledning til å bruke coronapass, hvis det ikke er hjemmel for det i dagens forskrift, legger Moe til onsdag overfor VG.

– Bør sterkt vurdere å la seg vaksinere

Fylkeslege Jan Vaage i Trøndelag mener smittespredningen i fylket er urovekkende og ber folk skjerpe smittevernet.

– Min klare oppfordring går til de som ennå ikke har vaksinert seg. De bør sterkt vurdere å la seg vaksinere, sier Vaage i en pressemelding.

Kommunedirektør Morten Wolden har ønsket en rekke tiltak for å få ned smittetallene, blant annet påbud om munnbind på kollektivreiser, i butikker/kjøpesenter, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur, trenings- og sports- og fritidsaktiviteter der man ikke kan holde minst en meter avstand til andre.

NYTT MØTE: Kommunedirektør Morten Wolden har foreslått en rekke tiltak for å få ned smittetallene. Disse skal diskuteres i nytt formannskapsmøte onsdag.

Politikere i Trondheim var tirsdag uenige i forskriften som ble foreslått, og ønsket ikke inngripende generelle tiltak i befolkningen, men i stedet målrettede tiltak mot gruppen der smitten er størst nå – nemlig blant barn og unge.

Klokken 13 onsdag møtes de igjen for å diskutere det nye forslaget. De skal blant annet diskutere gjeninnføring av trafikklysmodellen på skolene og et munnbindpåbud i mange sammenhenger, skriver Adresseavisen.

– En veldig presset tjeneste

Kommuneoverlege Tove Røsstad sa i formannskapsmøtet tirsdag at de ikke lenger klarer å spore smitten i kommunen, på grunn av den kraftige smitteøkningen.

Helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli uttrykte på møtet at hun er bekymret for kapasiteten i helsetjenesten.

GULT NIVÅ: St. Olavs hospital i Trondheim har gått over til gult nivå.

– Det er en veldig presset tjeneste. Det er smitte på flere enheter. Det er lite mulighet for å hente ekstra bemanning, for landet er støvsugd for helsepersonell, sa Dehli.

I forrige uke kom beskjeden om at akuttmottaket på St. Olavs hospital er så fullt at pasienter blir liggende i timevis, og sykehuset har gått over til gult nivå.