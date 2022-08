TREKKER SEG UT: Etterforskingsleder Frode Lier fra Kripos (t.v) og Børge Rønning (t.h) fra Øst Politidistrikt er blant dem som slutter å jobbe med Lørenskog-saken. Her med Tor Kallmyr fra Kripos i midten.

Ukjent konflikt i Lørenskog-saken: Hele ledelsen trekker seg

Alle de tre etterforskningslederne slutter å jobbe med Lørenskog-saken. Årsaken er en konflikt med ledelsen i Øst politidistrikt om hvordan etterforskningen skal drives fremover.

Publisert: Nå nettopp

Like før sommeren ble det kjent at påtaleansvarlig i Lørenskog-saken, Gjermund Hanssen, har sagt opp sin stilling som politiadvokat.

Nå kan VG fortelle at en vedvarende faglig uenighet i kulissene er årsaken til at Hanssen sa opp.

Den samme konflikten er årsaken til at sakens to etterforskningsledere, Børge Rønning fra Øst politidistrikt og Frode Lier fra Kripos, samt politiadvokat Jane Lundstadsveen, har sluttet eller kommer til å avslutte sitt arbeid med Lørenskog-saken.

SAGT OPP: Gjermund Hanssen trakk seg før sommeren, og er en av flere som ikke lengre vil jobbe med Hagen-saken fra høsten av.

Ressursstrid

Det er snart fire år siden milliardærfruen Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant sporløst fra hjemmet sitt i Sloraveien 31. oktober i 2018.

Kort fortalt har striden handlet om ressurser, hvilken prioritet saken skal ha internt og den videre organiseringen av etterforskningen av mysteriet, som fortsatt står uløst.

De som slutter å jobbe med saken, mener at ledelsen har satt av for få ressurser til etterforskningen fremover, og har krevd et visst antall faste etterforskere som kun jobber med Lørenskog-saken.

Ifølge VGs opplysninger har det blitt uttrykt skriftlig overfor ledelsen at noe annet vil være faglig uansvarlig og redusere muligheten for å oppklare en så krevende og stor sak.

HAR SLUTTET: Politiadvokat Jane Lundstadsveen.

Frode Larsen, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning i Øst politidistrikt, avviser på sin side at etterforskningen nedskaleres.

Kjernen i diskusjonene skal ha vært hva slags ressurser som skulle knyttes til etterforskningen nå etter sommerferien.

Her uttrykte etterforskningsledelsen sitt ønske om faste etterforskere, mens ledelsen i Øst politidistrikt skal ha sagt at saken fortsatt vil ha høy prioritet, men mindre faste ressurser, får VG opplyst.

På bakgrunn av dette uttrykte til slutt en samlet etterforskningsledelse overfor sjefene i Øst politidistrikt at de ikke lenger kunne stå inne for retningen etterforskningen ville ta i månedene fremover, får VG opplyst.

Uavhengige kilder bekrefter

Flere uavhengige kilder, som ikke er en del av Lørenskog-gruppen, men som har kjennskap til situasjonen, bekrefter den faglige uenigheten og at ressursbruken har vært diskutert internt.

Lørenskog-forsvinningen ble i starten etterforsket som en kidnappingssak, men etter hvert endret politiet fokus og behandlet den som et drap der ektemannen Tom Hagen og en mann i 30-årene etter hvert ble siktet.

Ektemannen satt fengslet i 11 dager våren 2020, før han ble løslatt av Eidsivating lagmannsrett. Han nekter enhver befatning med saken.

Etterforskningsleder Børge Rønning har vært med i etterforskningen fra første dag. Kollega Frode Lier kom inn i saken tidlig i 2019. Gjermund Hanssen har også være en del av Lørenskog-teamet i flere år. De siste to årene har han vært påtaleleder i saken.

Jane Lundstadsveen har også vært politiadvokat på saken i flere år. Hun har nå permisjon fra stillingen i Øst politidistrikt for å bli konstituert statsadvokat i Hedmark og Oppland statsadvokatembeter.

Vil ikke kommentere

Politiinspektør Gjermund Hanssen skriver til VG at han «av hensyn til den videre behandlingen av saken ikke ønsker å kommentere saken». Hanssen viser til at han har sagt opp stillingen, og at det blir utnevnt ny påtaleansvarlig.

Hverken Børge Rønning, Frode Lier eller Jane Lundstadsveen ønsker å kommentere opplysningene i denne saken.

Øst politidistrikt har brukt enorme ressurser på etterforskningen og har helt siden begynnelsen fått bistand fra Kripos. Det siste året har politiet jobbet med det såkalte kryptosporet, et spor som har handlet om å finne den eller dem som kan stå bak forsvinningen gjennom digitale spor og kryptovaluta knyttet til brevet som ble funnet på åstedet.

FORSVUNNET: Det er snart fire år siden milliardærfruen Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant.

– Naturlig

VG har stilt en rekke spørsmål til Øst politidistrikt om hva som er årsaken til at Gjermund Hanssen går av og hva som er deres kommentar til VGs opplysninger om intern konflikt mellom etterforskningsledelsen og politidistriktet.

Ledelsen i Øst politidistrikt har også fått konkrete spørsmål om ressurssituasjonen og hva som er status for de to politifaglige etterforskningslederne Lier og Rønning.

Politiinspektør og leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning, Frode Larsen, sier til VG at etterforskningen av Lørenskog-saken følger samme system for tildeling av ressurser som de øvrige alvorlige og prioriterte sakene i Øst politidistrikt.

– I en etterforskning som pågår over flere år, er det helt naturlig med personellbevegelser. Saken vil få en ny påtaleansvarlig fra høsten. Inntil videre fortsetter Hanssen som påtaleansvarlig etterforskningsleder.

– Øst politidistrikt har gode systemer og rutiner for å ivareta kontinuitet og overføring av kunnskap i pågående etterforskninger.

– Utover dette kommenterer ikke Øst politidistrikt forhold rundt medarbeidere i mediene, sier Frode Larsen, Politiinspektør og leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning til VG via kommunikasjonsansvarlig Ann-Kristin Endal.

På spørsmål om Lørenskog-saken nå skal nedskaleres etter ferien, er svaret:

– Nei, etterforskningen er fortsatt aktiv og en høyt prioritert sak for Øst politidistrikt. Flere relevante etterforskningsskritt følges opp fortløpende – også etter sommeren, sier Larsen.

HJEM: Hagen forsvant fra fra hjemmet sitt i Sloraveien i Lørenskog.

Statsadvokat: – Leit

VG har også stilt flere spørsmål til Kripos. Assisterende leder av etterforskningsavdelingen, Målfrid Høivik, svarer følgende:

– Spørsmål om ressursbruk og prioriteringer er det Øst politidistrikt som må svare på. Vi er tradisjonelt forsiktige med å individualisere, tallfeste og tidfeste bistanden vi gir. Det gjelder også for denne saken.

– Med nødvendig tilpasning for ferieavvikling opprettholdes bistanden fra Kripos til over sommeren. Den fremtidige bistanden vil så bli vurdert i samråd med Øst politidistrikt, skriver Høivik i en e-post via kommunikasjonsavdelingen.

Statsadvokat Monica Krag Pettersen har det overordnede faglige ansvaret for etterforskningen av Lørenskog-saken. Hun er den tredje statsadvokaten med ansvaret for forsvinningsgåten.

– Jeg registrerer at Gjermund Hanssen og andre i etterforskningsgruppen har sagt opp sin stilling. Det er leit at disse slutter under en pågående etterforskning, men jeg som statsadvokat legger til grunn at Øst politidistrikt sørger for å sikre en god overgang og kontinuitet på etterforskningssiden.

– Når det gjelder ressurssettingen av denne saken, som i alle andre saker, er det politidistriktet som har ansvaret for dette, sier Krag Pettersen til VG.

Hun ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger om intern faglig uenighet.

– Hva vil du si er status på etterforskningen av Lørenskog-saken nå høsten 2022?

– Saken er fortsatt hos Øst politidistrikt, og er ikke oversendt hit for påtaleavgjørelse.

– Hvordan vurderer du muligheten for å kunne løse denne saken ut fra de opplysningene som er kommet frem i nå?

– Som nevnt er saken ikke innkommet her, men er under etterforskning i Øst politidistrikt.