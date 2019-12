NYE KLAGER: Tirsdag kommer to nye avgjørelser fra Den europeiske Menneskerettsdomstolen som har behandlet nye klager mot norske barnevern. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Dom i to nye barnevernssaker mot Norge tirsdag

Tirsdag kommer to nye avgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstolen som har behandlet nye klager mot norske barnevern.

NTB

Nå nettopp

Det melder Rett24 , som opplyser at den ene saken som er behandlet gjelder omsorgsovertakelse uten samvær, mens den andre gjelder tvangsadopsjon. Dom i sakene vil bli kunngjort førstkommende tirsdag klokken 10.

Den ene saken ble klaget inn i november 2015. En polsk statsborger var bosatt i Oslo og fikk barnet sitt plassert i fosterhjem, med ukentlig samvær. Det ble imidlertid besluttet at samvær var potensielt skadelig for barnet, og den biologiske moren ble fratatt all rett til samvær.

I den andre saken er det en somalisk statsborger som våren 2016 klaget inn en avgjørelse. Hennes barn var blitt plassert i ikke-muslimsk fosterhjem ett år etter ankomst til Norge, men etter tre år i fosterhjemmet ble foreldreansvaret overført til fosterfamilien permanent, mot den biologiske morens vilje.

De to klagene er anført med henvisning til retten til familieliv etter Den europeiske menneskerettighetskommisjonens artikkel 8.

Nesten 30 barnevernsklager mot Norge venter på behandling i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).

Publisert: 13.12.19 kl. 07:26

