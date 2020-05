VANSKELIG: Elisabeth Hellum (23) er frisør og ble permittert 12. mars. Den økonomiske situasjonen har bydd på stor frustrasjon. Foto: Line Møller

Elisabeth (23) venter fortsatt på penger: – Føler meg som et stort barn

Frisør Elisabeth Hellum (23) venter fortsatt på mesteparten av pengene fra staten etter at hun ble permittert 12. mars. Takket være en refundert reise og foreldrehjelp har det gått rundt allikevel.

Siden hun søkte om dagpenger 12. mars, er ett forskudd på 6800 kroner i april og ett i mai alle pengene permitterte Elisabeth Hellum har fått.

– Jeg hadde ingen penger. Jeg er veldig i etableringsfasen, så jeg har ikke hatt så mye sparepenger heller, forklarer 23-åringen om dagene før hun bestemte seg for å søke om forskudd mens hun venter på at dagpengesøknaden skal bli behandlet.

VG treffer Elisabeth på de rundt 20 kvadratmeterne hun deler med kjæresten på Majorstuen i Oslo. Her har de tilbrakt mye tid de siste to månedene.

I utgangspunktet ville hun ikke søke om et slikt forskudd, fordi hun var usikker på hva det ville ha å si for utbetalingene hun har ventet på. Elisabeth forklarer at hun synes det er vanskelig å navigere og forstå seg på de ulike ordningene hun plutselig omfattes av.

– Da jeg fikk det første forskuddet, tenkte jeg: «Er dette en spøk?»

– Hva forventet du?

– Jeg trodde i hvert fall det skulle gi meg råd til å betale husleien og mat. Det hadde vært mer realistisk. Å leve på 6000 kroner uten å vite når du kan få mer penger, det er veldig, veldig vanskelig.

Foreslår sosialhjelp

Elisabeth sier hun gjentatte ganger har hun kontaktet NAV for å spørre hvordan det ligger an med søknaden hennes på dagpenger, hvor mye penger hun kan forvente og når de vil komme.

Men i likhet med mange tusen andre nordmenn må hun smøre seg med tålmodighet. NAV tror ikke de vil være à jour før i slutten av juli.

Nå har det gått nøyaktig to måneder siden Elisabeth sendte inn søknaden. I tillegg venter hun på lønnskompensasjon, en forsinket ordning som nå er ventet å komme på plass i juni.

NAV har foreslått at hun kan søke om sosialhjelp.

– Jeg føler at det er ekstremt nedverdigende. Jeg føler at jeg har jobbet så hardt og så lenge. Jeg vil ikke være mer involvert i dette systemet enn jeg allerede er, og det finnes faktisk mennesker som trenger sosialhjelp mer enn meg, sier hun.

SAVNER SVAR: Elisabeth Hellum (23) synes alt hadde vært enklere om hun visste hva hun kunne vente seg av den statlige støtten hun skal få. Isteden har penger fra foreldre, en avlyst sommerferie og kjærestens studentstipend bidratt til at det går rundt. Foto: Line Møller

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen fortalte tidligere tirsdag til VG at NAV kan fravike de strengeste kravene som for eksempel at man må selge boligen for å oppfylle kriteriene for slik støtte.

– Det er noe fint i det at folk er stolte og ikke vil få slik støtte. Men har du ingen annen måte å få betalt regningene dine på, er dette den nødløsningene vi har, sa han.

– Føler meg som et stort barn

Elisabeth forsøker å spare pengene hun har fått tilbakebetalt for den avlyste Hellas-ferien som var planlagt, men det er også disse pengene hun har å bruke i tillegg til forskuddet. Etter hvert kan hun også vente lønn, siden hun har begynt å jobbe 50 prosent igjen.

Hun beskriver det å være permittert som «ekstremt ustabilt».

– Jeg føler meg så isolert. Jeg må være kjempeforsiktig med hvordan jeg bruker pengene mine, og jeg er veldig nøye med å ha noen penger på sparekonto for å ikke gå helt tom. Jeg har selvsagt også måttet spørre foreldrene mine om å låne penger, men det er utrolig lite gøy å gjøre, fordi jeg føler meg som et stort barn.







GLAD FOR Å JOBBE: I frisørsalongen Elisabeth jobber deler de på å være permittert etter at frisørene kunne åpne igjen. Det vil si at hun nå jobber 50 prosent.

Redd for å håpe for mye

– Nå sier Torbjørn Røe Isaksen at lønnskompensasjonen skal være klar i første halvdel av juni. Hva tenker du om det?

– Det hadde vært utrolig digg hvis det faktisk skjer. Men jeg er så redd for å få for høye forventninger. I mai skulle vi få penger, sa de.

– Hva håper du at skjer videre nå?

– Jeg håper NAV tar det til seg når de leser disse artiklene. Jeg vil ikke undervurdere dem i det hele tatt, for de har sykt mye å gjøre, men kan de ikke bare gjøre noe?

– Vi jobber på spreng

Kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i NAV forteller at de i løpet av noen uker har mottatt mer enn dobbelt så mange søknader som de fikk i hele fjor. Han kjenner ikke Elisabeths sak spesifikt, men uttaler seg på generelt grunnlag om alle som nå venter:

– Det er en svært krevende situasjon for alle, ikke minst brukerne våre. Vi jobber på spreng for få behandlet søknadene, men folk må belage seg på å vente lenger på svar enn det som hadde vært vanlig i en normalsituasjon, sier han.

