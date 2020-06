FORSVUNNET: Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien i Lørenskog 31. oktober 2018. Hennes ektemann er siktet for drap eller medvirkning til drap. Foto: Jørgen Braastad

Tom Hagen utlover dusør på 10 millioner – får hard kritikk av tidligere etterforskere

Tom Hagen utlover en dusør på 10 millioner for tips som kan lede fram til at hans kone Anne-Elisabeth Hagen blir funnet. Det sier hans forsvarer Svein Holden i et TV2-intervju.

Oppdatert nå nettopp

Tom Hagens forsvarer Svein Holden forteller om dusøren Hagen utlover til «Åsted Norge»-programleder Jens Christian Nørve i TV 2.

– Dersom vi får opplysninger som fører til at hun blir funnet av politiet vil vi gi en belønning på 10 millioner kroner, sier han.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay







Samtidig sier Holden at de kun er en «passiv mottaker» av tips:

– Dette er på ingen som helst måte en egen privat etterforskning. Dersom vi får tips av substans, vil innholdet bli videreformidlet til politiet som skal foreta den videre etterforskningen av tipset, sier han i intervjuet på «Åsted Norge».

I panelet i programmet er blant annet tidligere politietterforsker og krimforfatter Jørn Lier Horst. Han sier at det ikke er vanskelig å se dusøren fra et «uskyldsperspektiv», men på spørsmål om hva han tror etterforskningsledelsen tenker om dette, svarer han:

– Det er å undergrave, nærmest, hele etterforskningsorganet, sier han.

Lier Horst peker også på at Hagen nå setter seg i en posisjon der han kan sortere tips og velge hva som skal sendes videre til politiet eller ikke.

Politiet ga tommel opp for dusør i januar

Spørsmålet om dusør har blitt diskutert tidligere. I oktober 2019 sa politiinspektører Tommy Brøske at dusør hadde vært tema ved «noen anledninger» underveis i etterforskningen:

– Politiet opererer ikke selv med dusør. Det er faktisk en samfunnsplikt å bidra med opplysninger som er av betydning for en etterforskning som denne, sa han til VG.

Han sa også at dette var opp til familien og at politiet var en rådgivende part hva gjaldt fordeler og ulemper med dette. På spørsmål om hvilke ulemper en dusør kunne ha, svarte han:

– Det er ulike utfordringer med dette. Det mest åpenbare er at det kan motivere personer til å gi falske eller uriktige opplysninger.

I januar ga politiet tommel opp for at familien kunne utlove en dusør.

– Slik saken står nå har politiet ikke innvendinger til at familien eventuelt velger å bruke dusør som et mulig virkemiddel, sa Brøske til Nettavisen da.

Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter for å ha noe med konas forsvinning å gjøre, og er løslatt fra varetekt. Sommeren 2019 endret politiet sin hovedhypotese, fra at Anne-Elisabeth Hagen var kidnappet til at de trodde hun var drept.

Tom Hagen ble pågrepet 28. april i år. Etterforskningsleder Tommy Brøske sa da at politiet mente saken bar preg av en tydelig planlagt villedning - og at de på dette tidspunktet mente det ikke var skjedd en bortføring.

Bakgrunn: Tom Hagen ble hemmelig etterforsket

Familien støtter dusøren fullt ut

Familiens bistandsadvokat Ståle Kihle sier til VG at hele familien er informert og støtter dusøren fullt ut.

– Dusøren er ikke avhengig av at noen stilles for retten og blir dømt, det er bare en belønning for de som kan gi opplysninger som kan føre til at Anne-Elisabeth Hagen blir funnet, sier Kihle.

I «Åsted Norge» forteller han at familien savner henne enormt.

– Perioden har vært helt forferdelig. De har levd i det uvisse. De har levd med at en mor og en bestemor har vært borte uten å vite hva som har skjedd med henne. Det avgjørende for dem er å finne Anne-Elisabeth. Om hun så er død vil det også gi svar og visshet om at hun er død. Det vil også kunne føre oss nærmere hva som har skjedd og hvem som står bak bortføringen av henne.

Stor oversikt: Forsvinningen måned for måned

UNIKT: Tidligere etterforsker Leif A. Lier mener Hagens kjempedusør er unik. Foto: Jan Petter Lynau

– Skader etterforskningen

Tidligere etterforsker Leif A. Lier tror den store dusøren kan skade etterforskningen.

– Hvis politiet når får en masse tips som de må gjennomgå helt unødvendig, kan det skade etterforskningen. Det kan medføre en mengde ekstraarbeid for politiet, spesielt når det ikke er gjort i overensstemmelse med politiet, sier Lier til VG.

Han har ingen tro på at dette vil løse gåten om hva som er hendt med Anne-Elisabeth Hagen.

– Jeg har aldri hørt om at en drapssak er oppklart på grunn av dusør. Det har skjedd flere ganger i vinningsforbrytelser, men ikke i drap.

Han synes det er oppsiktsvekkende at Hagen har utlyst dusøren.

– Han er tross alt selv siktet i saken. At en milliardær, som selv er siktet i en drapssak gjør dette, er jeg ikke kjent med er skjedd tidligere.

Han mener Hagen burde ha fått råd fra sin advokat Svein Holden om å ikke gjøre dette.

– Det er høyst forståelig at Hagen er fortvilet og ønsker å gjøre dette. Men jeg stusser dersom Holden mener dette er lurt.

Publisert: 15.06.20 kl. 21:10 Oppdatert: 15.06.20 kl. 22:20

Fra andre aviser