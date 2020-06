FORSVUNNET: Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien i Lørenskog 31. oktober 2018. Foto: Jørgen Braastad

Tom Hagen utlover dusør på 10 millioner

Tom Hagen utlover en dusør på 10 millioner for tips som kan lede fram til at hans kone Anne-Elisabeth Hagen blir funnet. Det sier hans forsvarer Svein Holden i et TV2-intervju.

Tom Hagens forsvarer Svein Holden forteller om dusøren til «Åsted Norge»-programleder Jens Christian Nørve i TV 2.

– Dersom vi får opplysninger som fører til at hun blir funnet av politiet vil vi gi en belønning på 10 millioner kroner, sier han.

Samtidig sier Holden at de kun er en «passiv mottaker» av tips:

– Dersom vi får tips av substans, vil innholdet bli videreformidlet til politiet som skal foreta den videre etterforskningen av tipset.

Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter for å ha noe med konas forsvinning å gjøre, og er løslatt fra varetekt. Sommeren 2019 endret politiet sin hovedhypotese, fra at Anne-Elisabeth Hagen var kidnappet til at de trodde hun var drept.

Hennes ektemann Tom Hagen ble pågrepet og siktet 28. april i år. Etterforskningsleder Tommy Brøske sa da at politiet mente saken bar preg av en tydelig planlagt villedning - og at de på dette tidspunktet mente det ikke var skjedd en bortføring.

Bakgrunn: Tom Hagen ble hemmelig etterforsket

Familiens bistandsadvokat Ståle Kihle sier til VG at han ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Stor oversikt: Forsvinningen måned for måned

