Priskrig på mat! Se hvem som kutter mest

Brus, kjøttdeig og ost er bare noen av matvarene som har blitt mye billigere siden mars. VG har sjekket hvilke av billigkjedene som har senket prisene mest og minst.

Sist fredag gikk Kiwi ut og erklærte at de skulle kutte 200 matpriser med 20 prosent. Extra og Rema 1000 kastet seg samtidig inn i priskrigen. Nå er krigen i full gang og vinneren i denne matbørsen er ikke Kiwi.

VG har foretatt en prissjekk av 43 varer hos lavpriskjedene Kiwi, Rema 1000 og Coop Extra.

Vi kan slå fast to ting: Matpriskrigen er i full gang og billligkjedene følger hverandre som hauker. Det betyr at Kiwis kutt-initiativ har fått med de andre kjedene på et prisfall vi neppe har sett maken til. I hvertfall hvis vi skal tro kjedene.

Og, konkurransen er knivskarp. I VGs ferske matbørs skiller det snaut ni kroner mellom vinner Rema og andreplass Kiwi.

– Det er vi stolte av

I tillegg, hele 41 av 43 priser hos Rema og Kiwi er helt like. Unntakene er økologiske egg hvor Kiwi er 20 øre billigere og avokado hvor Kiwi tirsdag var nær ni kroner dyrere enn Rema for en 2-pk.

Avokadoprisen var nok til at erkefienden Rema smatt forbi Kiwi og ble billigste kjede.

– Hvordan er det å bli slått av Rema på en priskrig dere selv satte i gang?

– Kiwi er prispresseren i norsk dagligvare. Fredag satte vi i gang tidenes største og dyreste priskutt, og vi er glade for at konkurrentene har fulgt etter. Prisen på Kiwis priskutt alene er hele 200 millioner kroner. Når konkurrentene nå følger etter, betyr jo det at norske dagligvarekunder får hundrevis av millioner kroner de kan bruke på andre ting de neste ukene. Det er vi stolte av å ha satt i gang, sier Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonssjef i Kiwi til VG.

Hun opplyser at prisen på avokado ble satt ned fra 37,90 til 29 kroner onsdag morgen i Kiwi.

Det var dagen etter at VG var og handlet.

– Gledelig bekreftelse

Hos Rema er de selvsagt glade for at de kom best ut i denne matbørsen.

– Vi jobber hver dag for å ha de laveste prisene, så dette er en gledelig bekreftelse på at vi lykkes. Vi kommer til å fortsette arbeidet fremover for å gi en god og trygg handleopplevelse, og de laveste prisene til våre kunder, sier Rema-sjef Trond Bentestuen til VG.

Extra hadde 39 identiske priser med Rema, men endte likevel opp drøyt 24 kroner dyrere på totalsummen.

– Extra startet mandag vårt største priskutt noensinne, og skal fortsette å bidra til å presse ned matprisene i Norge. Den lille prisforskjellen på fire varer utjevner vi umiddelbart, sier Bjørn Takle Friis, kommunikasjonsdirektør i Coop Norge.

BILLIGERE: Pepsi-Max 4 pk er blitt nesten 22 kroner billigere siden mars. Foto: Hanna Kristin Hjardar

BILLIGERE: 400 g karbonadedeig koster nå 43,90. Det er 11 kroner billigere enn i mars. Foto: Hanna Kristin Hjardar

BILLIGERE: Kiloprisen for Jarlsbergost er senket med drøyt 26 kroner. Foto: Hanna Kristin Hjardar

BILLIGERE: 1,1 kilo lettkokte havregryn er blitt fire kroner billigere. Foto: Hanna Kristin Hjardar

BILLIGERE: Den klassike ovale Stabbur-Makrell-boksen er blitt drøyt tre kroner billigere og koster nå 13,20 kroner - det samme som i oktober i 2019. Foto: Hanna Kristin Hjardar

DYRERE: Prisen på Brokkoli har økt fra 15 til 24,90 på en måned! Foto: Hanna Kristin Hjardar

Slik har vi sjekket prisene Vi har sjekket prisene på et utvalg varer i landets tre største lavpriskjeder, Kiwi, Rema 1000 og Extra.

Prissjekken ble foretatt i butikker i Drammen på formiddagen tirsdag 22.4. VG har kjøpt alle varene og prisene i denne oversikten er hentet fra kassalappen fra butikkene.

Utvalget av varer i prissjekken har utgangspunkt i VGs matbørs over 90 varer, publisert 4. oktober 2019.

Vi valgte på forhånd ut 43 varer for sjekk og alle varene er med i VGs tabell – som vi publiserer. 23 av varene i denne sjekken ble også prissjekket 17. mars.

Alle de innhentede prisene er forelagt kjedene for sjekk før publisering.

VG tar forbehold om at prisene har endret seg siden publisering. Vis mer

– Umoralsk å ikke bidra

Priskrigen det snakkes om startet 17. april.

– Vi mener at det er umoralsk ikke å bidra til lavere priser når det er så mange permitterte og folk uten jobb. Vår oppgave er å skaffe billigere varer, sa Kiwi-sjef Jan Paul Bjørkøy til Dagens Næringsliv sist fredag.

I en storstilt kampanje gikk derfor Kiwi ut og erklærte at de ville senke prisene på 200 varer med 20 prosent de neste åtte ukene. Kuttet er beregnet til å koste 200 millioner kroner og kommer etter at Kiwi de siste ukene har hatt en vekst på 15 prosent.

Rema-sjef Trond Bentestuen sa samtidig «at man vil finne de samme prisene i deres butikker som det er reklamert for hos konkurrentene».

Det samme gjorde Coop Extra.

Nå kommer ikke disse kuttene rett fra sparekontoen til kjedene. I følge NTB opplevde dagligvarebransjen som helhet en verdivekst på 7,2 prosent i første kvartal i år, ifølge tall analysebyrået Nielsen presenterte forrige uke.

Stor økning i mars

VGs prissjekk i mars, godt inne i corona-krisen, viste av svært mange matvarer hadde økt betydelig i pris siden VGs siste store matbørs i oktober 2019.

På de 23 varene VG sjekket for en måned siden hadde prisene i snitt økt med mellom 10 og 11 prosent siden oktober 2019. Blant annet Q Lettrømme 18 %, som hadde økt med nær 50 prosent, fra 12,40 til 18,40 kroner – hos alle kjedene. Idun tomatketchup uten tilsatt sukker var blitt fem kroner dyrere, fra 10,70 til 15 kroner. Og, 4 x 1,5 liter Pepsi-Max hadde økt fra 98 til 109 kroner hos alle kjedene.

Nå er alle disse populære produktene blitt billigere igjen.

4 pk Pepsi-Max koster i denne matbørsen nå bare 87,20, Q Lettrømme er satt ned fire kroner til 14,70 hos Rema og Kiwi og Idun tomatketchup uten tilsatt sukker er blitt tre kroner billigere.

STARTET PRISKRIG: Kristine Aakvaag Arvin er kommunikasjonssjef i Kiwi. Foto: KIWI

Ikke alkohol og frukt og grønt

Gjennomsnittlig er de 23 varene vi sjekket i mars blitt 7,64 prosent billigere hos Kiwi. Det er et stykke unna de 20 prosentene de lovet, men så er det heller ikke så mange av Kiwis 200 kuttvarer inne i VGs utvalg denne gangen.

– Vi satte ned prisene på 206 av de aller mest solgte varene i Kiwi innenfor mat og drikke. Priskuttet skal hjelpe våre kunder i en krevende tid, og vi ønsket et stort og bredt priskutt. Det eneste vi utelot var alkohol, frukt og grønt, samt godteri, snacks og sukkerholdig brus. Årsaken til at vi ikke har med frukt og grønt i priskuttet, er at innprisene svinger voldsomt på disse varene. Innprisene kan endres hyppig og påvirkes blant annet av valutaendringer, tilbud og etterspørsel i verdensmarkedet. At VG har fått et annet resultat, skyldes at dere har med noen nonfood-varer, frukt og grønt, og godteri i deres oversikt, sier Aakvaag Arvin i Kiwi.

PROFESSOR: Tor Wallin Andreassen er professor ved Norges Handelshøyskole. Foto: NHH

– Gunstig for Kiwi på sikt

Tor Wallin Andreassen, professor ved Norges Handelshøyskole mener Kiwis priskutt-utspill var timingmessig og politisk helt riktig.

– Det konsumentene trenger nå, hvor det er mye usikkerhet rundt folks inntekt fremover, er hjelp til å ta ned sine utgifter, sier Wallin Andreassen til VG.

Han mener priskuttet er i tråd med logikken at prisene bør senkes når det er usikkerhet i økonomien.

Dessuten mener NHH-professoren at dette vil være gunstig for Kiwi på sikt.

– Dette grepet kan være med å bygge en merkelojalitet hos Kiwi sine kunder og hos andre kunder som synes dette grepet er positivt, sier Wallin Andreassen.

Dette er noe Kiwi kan bekrefte.

– Vi har utelukkende fått positive reaksjoner fra kundene. Dette er en krevende tid for mange, også økonomisk. Priskuttet er vårt bidrag i dugnaden som må til for å komme gjennom denne perioden, sier Aakvaag Arvin.

