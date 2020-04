PÅSKEPAKKER: Tira pakker ned minidrivhus, garn, gangetabell og mange andre ting som skal sendes ut til hennes klassekamerater som er hjemme. Foto: Jørn E. Kaalstad

Tira (7) er eneste barn i klassen

Tira (7) er eneste elev i klassen sin: – Jeg savner vennene mine.

Tira Olsen går i 2. klasse på Heltberg barne- og ungdomsskole i Drammen. Da VG kommer på besøk onsdag er hun eneste elev i klassen.

– Det går bra. Men jeg savner vennene mine fra klassen, sier hun.

Selv om hun ikke har noen andre barn å være sammen med så går dagene unna for jenta som snart fyller 8 år.

– Jeg jobber med løkkeskrift, deling, penskrift og leser bøker. Men jeg synes det er morsomst å jobbe med matte i mattekroken der borte, sier Tira og peker på et hjørne av klasserommet hvor det er puter og koselig å sitte.

AKTIVITETSBINGO: Det mangler ikke på oppfølging når det er en lærer pr. elev. Her er Tira med veileder Karoline Ørpen. Foto: Jørn E. Kaalstad

Sender påskepakker

Onsdag jobbet Tira og Karoline Ørpen, montessoriveileder og SFO-ansvarlig med å lage påskepakker som skal sendes ut til de andre 22 elevene i klassen som er hjemme nå.

– De får en pakke med jord, frø, instruksjonshefte og en plantelogg. Målet er at de skal lage et minidrivhus som de skal ta med tilbake til klassen når coronasmittefaren er over, sier Ørpen.

I pakken er det også strikkegarn, gangetabell, aktivitetsbingo og et ark med læren om fotosyntesen.

– I tillegg lurte vi med et lite påskeegg med godteri, som ikke rektor vet om, sier hun.

– Litt skummelt nå

Ørpen forteller at de holder kontakten med elevene hjemme på Teams, som er nettverktøyet de bruker.

Tiras foreldre jobber begge i helsevesenet og har stillinger som myndighetene har bestemt er samfunnskritisk viktige. Derfor får 7-åringen gå på skolen.

– Hva tenker du om coronaviruset, Tira?

– Det er litt skummelt nå. Det er skummelt at noen folk dør, sier hun.

Nå håper hun at det forsvinner fort.

– Jeg savner klassevennene mine. De er mine bestevenner.

ALENE: Det er bare Tira (7) i klasserommet på Heltberg barne- og ungdomsskole i dag. Foto: Jørn E. Kaalstad

Hilde Dramdal, rektor ved barneskolen savner også elevene sine, men nå jobbes det med å sjekke muligheten for å åpne barneskolene.

– Vi har begynt å gi elever som har et spesielt behov for personlig kontakt med lærer å komme på skolen, i tillegg til elever som vi ser trenger ekstra støtte fra voksne, sier hun til vG.

– Skal vi få til

Regjeringen har nemlig satt ned et utvalg som skal vurdere tiltak for skoler og barnehager i tiden som kommer. Folkehelseinstituttet (FHI) bekreftet overfor VG at de skal undersøke smittespredning blant barn spesielt. Resultatet skal presenteres fredag før påske.

– Hva tenker du om det?

– Vi forstår at stenging av skoler har store konsekvenser for utsatte barn og store samfunnsmessige konsekvenser. Vi ønsker selvfølgelig å hjelpe til slik at vi får hjulene i gang i Norge og vi er innstilt på å være både fleksible og løsningsorienterte på en trygg og forsvarlig måte. En åpning der elevene går annenhver dag på skole skal vi få til å fungere. Vi kan legge det opp slik at noen lærere følger opp elevene via fjernundervisning og andre lærere underviser elevene på skolen, sier Dramdal.

Publisert: 01.04.20 kl. 17:10 Oppdatert: 01.04.20 kl. 17:58

