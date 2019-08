TRØSTER: Kendall Long (t.v.) trøster Kianna Long som oppholdt seg på Walmart under skytingen i El Paso, Texas. FOTO: Ivan Pierre Aguirre / EPA

Reuters: Handlet inn til skolestart da skytingen brøt ut

Flere av ofrene i skytingen skal ha vært familier ute for å kjøpe utstyr til første skoledag.

Nyhetsbyrået Reuters melder at mange av dem som havnet midt i skyteepisoden på kjøpesenteret i El Paso lørdag formiddag, skal ha vært familier som handlet inn til skolestart.

– 20 uskyldige mennesker har mistet livet i denne skytingen, og minst 24 andre er skadet, sier delstatens guvernør Greg Abbott på en pressekonferanse klokken 01.30 natt til søndag norsk tid.

Politisjef Greg Allan i El Paso, som var tydelig preget under pressekonferanse, sier at tallet på de skadede er 26, og at de døde er i flere aldersgrupper.

Sykehuset University Medical Center bekrefter på en pressekonferanse at de tok i mot to barn etter skytingen.

Bilder fra overvåkingskamera skal vise skytteren gå inn på supermarkedet bevæpnet med en rifle. En 21 år gammel mann fra Allen i Texas er pågrepet, ifølge politiet.

Vitne: Flere barn løp uten foreldre

Glendon Oakly sier til CNN at han befant seg inne i en sportsforretning i Cielo Vista Mall da et barn kom løpende inn i butikken og sa at en person skjøt inne på Walmart.

Oakly forteller at ingen tok barnet på alvor på grunn av alderen. Dessuten snakket han om bygget like ved, ikke kjøpesenteret de befant seg på.

Omtrent fem minutter senere gikk Oakly videre til butikken Footlocker. Der hørte han to skudd.

– Det eneste jeg tenkte på var å få barna i trygghet.

Oakly sier videre til CNN at butikken stengte ned gitteret, men at noen likevel klarte å bryte seg inn. Han så mange barn løpe rundt uten sine foreldre. Han sier at han tok med seg tre barn og løp så fort han kunne.

– Jeg var ikke bekymret for meg selv, det eneste jeg tenkte på var å få barna ut derfra.

En tragedie

– Dette er bare en tragedie som jeg har store vansker med å forstå, sier Dee Margo, borgermesteren i byen El Paso.

En talsmann for det lokale politiet rådet alle som ikke fant sine kjære på åstedet, til å ta kontakt med det nyopprettede krisesenteret på skolen like ved. Politiet frarådet all ferdsel på kjøpesenter-området.

