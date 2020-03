INGEN SJANSER: Med små barn hjemme tar ikke drammenseren Szymon Talaska noen sjanser med hygienen. Foto: Odin Jaeger

UD-fraråder corona-handling i Sverige

SVENSKEGRENSA (VG): Med tomme butikker i Norge er det flere som vender snuten over grensen for å fylle handlevognene. Men Utenriksdepartementet fraråder nå svippturer over svenskegrensa.

Lørdag klokken 8.50: Ti minutter før Systembolaget i Strømstad åpner er det flere titalls personer i kø.

En stor andel av dem snakker norsk. Flere av personene VG tar kontakt med vil ikke la seg intervjue siden de handler mer enn alkoholkvota tillater.

Lørdag klokken 9.26: Utenriksdepartementet oppdaterer sine reiseråd. Norske borgere frarådes alle reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige.

– Hva med en snartur over svenskegrensa for å handle?

– Det gjelder også reiser til våre naboland, ja, sier utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide til VG i et intervju noen timer senere.

















FYLLER OPP: Szymon Talaska plukker varer på Nordby kjøpesenter i Sverige.

Lørdag klokken 9.53: Det er mange nordmenn også på Nordby kjøpesenter. Noen har fylt flere handlevogner. Samtidig rapporteres det om utplukkede hyller etter utstrakt hamstring i hjemlandet.

VGs reporter på stedet kan se flere personer med engangshansker eller munnbind, og antibacflasker er det mange av.

En av dem som har tatt sine forholdsregler er Szymon Talaska fra Drammen.

– Jeg har små barn hjemme, så jeg tar ingen sjanser med hygienen, sier han til VG gjennom munnbindet.

Talaska kommer vanligvis på handletur til Sverige hver tredje måned.

– Men nå var det tomt i butikken hjemme, så det ble en ekstratur.

Også Kathrine Doresius har tatt turen til Sverige.

– Jeg prøvde meg på Coop i Norge, men der var det ganske tomt i hyllene, forteller Doresius.

Hun har med seg datteren Pernille (10) over grensen.

– Jeg håper vi får tak i dopapir her, sier hun.

Det får hun. Selv om noen av pallene er utplukket, er det fortsatt nok dopapir til at familien Doresius får sikret seg noen pakker.

Reiserådene, som altså fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige, også til Sverige, kom mens Kathrine allerede var i nabolandet.

– Hadde jeg visst det før jeg dro, hadde jeg ikke dratt. Det blir ikke noen ny tur på oss, sier hun når hun får høre om nyheten.

