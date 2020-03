GÅR AV: Flere amerikanske medier, inkludert CBS News, melder onsdag at Michael Bloomberg trekker seg fra kampen om å bli demokratenes kandidat til det amerikanske presidentvalget. Foto: Carolyn Kaster / AP

Michael Bloomberg trekker seg

Michael Bloomberg gir opp kampen om å bli Demokratenes kandidat til presidentvalget.

Michael Boomberg gir seg som presidentkandidat, bekrefter han selv på Twitter.

Supertirsdag endte med skuffende resultater for Bloomberg. Han vant ikke en eneste av delstatene.

– For tre måneder siden gikk jeg inn i løpet for å beseire Donald Trump. I dag trekker jeg meg av samme årsak. Å beseire Trump starter med å forene seg bak kandidaten med beste sjansen til å gjøre dette. Det er tydelig at det er min venn og gode amerikaner, Joe Biden, skriver Michael Bloomberg i et oppslag han har delt på Facebook og Twitter.

MILLIARDER: Michael Bloomberg trekker seg fra kampen og gir nå sin støtte til Joe Biden. Foto: Lynne Sladky / AP

Publisert: 04.03.20 kl. 16:20

