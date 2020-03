Legene klapper tilbake: – Tusen takk

Hele Norge har klappet for helsearbeiderne. Nå klapper legene for alle oss andre som må gjøre en viktig innsats for å begrense spredningen av viruset.

Nå nettopp

– Vi som jobber på sykehuset kan ikke gjøre noe for spredningen av viruset. Vi trenger at alle som én nå hjelper til med at færrest mulig blir syke, sier lege Karina Hougen til VG.

Hun er lege ved radiologisk avdeling på Ullevål sykehus. Sammen med tillitsvalgte i Yngre legers forening har hun tatt initiativ til å lage en video der leger på sykehus og legekontorer over hele landet klapper for alle som nå er med på å begrense spredningen.

Les også: Nytt corona-dødsfall – til sammen syv døde

Forrige uke startet nordmenn over hele landet med å klappe for helsearbeidere og andre som står i fremste linje i kampen mot coronaviruset.

– Vi ønsker selvsagt å si tusen takk for støtten. Det setter vi enormt pris på. Men nå vil vi rette oppmerksomheten mot alle som må hjelpe til med å hindre spredning, sier Karina Hougen.

Vask hender og hold avstand

Fastlege Karianne Haga i Årdal innerst i Sognefjorden har koordinert og tatt imot filmsnuttene som har blitt redigert i legeforeningens sekretariat.

– For oss som leger er det viktige budskapet at folk overholder karantenebestemmelsene og ellers bidrar til å hindre smitte i befolkningen. Det handler først og fremst om å vaske hender og begrense fysisk kontakt.

Fikk du med deg? Fylkesmennene vil ha hytteforbud nå

Hun understreker at dette det viktigste folk kan gjøre så lenge vi ikke har vaksine eller behandling mot viruset.

– Alle de små tiltakene er viktige i denne perioden, og alle kan gjøre en viktig innsats, sier hun.

Barnas bursdagsfeiring stoppet av corona: Fikk de brev fra hele verden

HYLLER ANDRE: Lege Karina Hougen er blant dem som nå hyller alle oss som må gjøre en innsats for å begrense spredning av viruset Foto: Privat

Legekollega Karina Hougen sier det er mange små ting hver og en kan gjøre. Som å unngå kollektivtransport hvis du ikke må, og gjerne bruke videomøter ikke bare på jobb, men også privat. Møt venner for eksempel gjennom facetime.

– Skal du gå en tur med en venn, vurder om dere ikke heller skal gå hver for dere og snakke på telefon. Og hvis du møter noen kjente når du er ute og går, stå med to meters mellomrom hvis dere stopper og snakker.

– Det viktigste hver og en kan gjøre er å begrense sosial kontakt. Alt hjelper, sier Hougen.

VGs Astrid Meland kommenterer: Ernas rørende takk til folket

Publisert: 19.03.20 kl. 15:52

Mer om Coronaviruset Sykehus

Fra andre aviser