TIDLIGERE ETTERFORSKER: Jørn Lier Horst i et møte med VG i fjor høst. Foto: Mattis Sandblad

Krimekspert om endringen av siktelse: – Kan bety at de har fått bekreftet en teori

Siktelsen mot mannen i 30-årene i Lørenskog-saken ble endret to dager etter pågripelsen. Tidligere politietterforsker og krimforfatter Jørn Lier Horst tror dette er positivt for politiet i jakten på svar.

Nå nettopp

– Jeg tolker endringen av siktelsen av mannen i 30-årene, som en positiv bevegelse for politiets del. Det kan bety at de har fått bekreftet en teori, sier Lier Horst til VG.

Lørdag ble siktelsen av mannen i 30-årene, som har en relasjon til Tom Hagen og som politiet er kjent med har IT- og kryptovalutakompetanse, endret.

Han ble pågrepet torsdag kveld og var siktet for drap eller medvirkning til drap av Anne-Elisabeth Hagen.

Lørdag fortalte mannens forsvarer Dag Svensson og politiet at dette var endret til medvirkning til grov frihetsberøvelse. Advokat Svensson uttalte samtidig at siktede fastholder at han ikke er skyldig.

Lier Horst forklarer at man kan se for seg en situasjon der mannen har delt sin kunnskap om kryptovaluta til noen uten å være klar over hva informasjonen skulle brukes til, men at den informasjonen senere er brukt til en villedingsmanøver i det politiet ser på som en drapssak.

les også Familie og venner om Anne-Elisabeth Hagen: – En vakker person

Lier Horst, med bakgrunn fra etterforskning av drapssaker, påpeker at endring av siktelse er normalt når man i avhør forklarer seg ut av den opprinnelige siktelsen, men inn i et annet straffbart forhold.

Det skjer når forklaringen regnes som troverdig og samsvarer med andre objektive funn i saken.

– Det rimer med det som har skjedd, at han først var siktet for medvirkning til drap og at dette blir endret til medvirkning til bortføring. Man kan rent teknisk bli siktet for en forbrytelse som faktisk ikke har skjedd. Det blir på samme måte som at man kan bli dømt for narkotikakjøp hvis man trodde det var narkotika, selv om det viste seg å være mel, sier Lier Horst.

NRK skriver at de har fått opplyst at den bortføringssiktede kryptoeksperten skal ha hatt minst ti møter med den bortføringssiktede kryptoeksperten. Mannen i 30-årene skal ha blitt innkalt til avhør tidlig i etterforskningen, som vitne.

Påtalemyndigheten kjempet for at Tom Hagen skulle bli sittende i varetekt, men gikk på nederlag i både Eidsivating lagmannsrett og Høyesterett.

Men endringen av siktelsen av mannen i 30-årene mener Lier Horst er positiv for politiets del.

– Jeg ser ikke på dette som et nederlag. Hvis man først har en så alvorlig siktelse mot seg som drapssiktelse, så er det lettere å forklare seg om mindre straffbare forhold. At siktelsen er endret tyder på at politiet har fått ut det etterforskningssporet som man ønsket, sier Lier Horst.

LETER ETTER SPOR: Politiet har drevet søk i Sloraveien etter at Tom Hagen ble satt i varetekt. Foto: Jørgen Braastad

Privatetterforsker Finn Abrahamsen sier utviklingen i saken ikke nødvendigvis endrer noe i forhold til Hagen.

Den tidligere lederen av voldsavsnittet i Oslo-politiet påpeker også at det kan være en mening med endringen av siktelsen av mannen i 30-årene.

– Det spørs hva som har kommet frem i avhøret om hva slags rolle mannen har hatt. Det kan hende siktelsen er endret med bakgrunn i dette. Hvis det er annen grunn er det vanskelig å følge politiet på hva de nå mener, sier Abrahamsen til VG.

Han forteller at spor som bompasseringer og spor fra basestasjoner kan ha vært viktig for å kunne sikte mannen i 30-årene. Men han ser at sakens utvikling, med løslatelse av både Hagen og mannen med kryptokompetanse, nå kan virke forvirrende for folk.

TROR Privatetterforsker Finn Abrahamsen i et møte med VG i 2016. Foto: Olsen, Ole Nenseth

– Det skaper usikkerhet rundt hva som er i ferd med å skje, om politiet har mistet grepet eller fortsatt har kontroll. Det vil dagene og ukene fremover vise, sier Abrahamsen til VG.

Med erfaring fra mer enn 100 drapssaker understreker han at det imidlertid ikke er uvanlig at personer i drapssaker først er blitt løslatt, før de blir siktet og fengslet på nytt og at siktelser kan endre seg fort.

Samtidig understreker han at overraskelsesmomentet i avhørene, som politiet trolig hadde planlagt for Hagen, nå er borte.

– Det er uten tvil uheldig for politiet at man ikke klarte å opprettholde fengsling av Hagen. Det svekker nærmest saken. Det er tungt å jobbe med det som er igjen nå, sier Abrahamsen.

les også Juseksperter om at Tom Hagen nektes adgang til hus og hytte: – En gråsone

Lier Horst sier det er altfor tidlig å mene noe om saken ser ut til å glippe for politiet.

Men han ser at politiet trolig ikke fikk noe ut av de dagene Hagen satt i varetekt ettersom de ikke fikk medhold fra statsadvokaten til å pågripe Hagen på nytt etter løslatelsen.

– Varetektsfengslingen hadde i utgangspunktet et solid fundament fordi skjellig grunn til mistanke ble etablert av rettsapparatet i fjor sommer, da man begynte med kommunikasjonskontroll, men en splittet lagmannsrett så det altså annerledes, sier han.

Publisert: 11.05.20 kl. 13:22

Fra andre aviser