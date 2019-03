arrow-left

















arrow-right expand-left UNDERSØKES: Med utgangspunkt i sjøloven gransker nå Statens havarikommisjon for transport hva som har skjedd det dramatiske døgnet i helgen.

Gransker «Viking Sky»-ulykken

Statens havarikommisjon for transport har besluttet å granske "Viking Sky"-ulykken.

Det opplyser avdelingsdirektør Dag Liseth til VG søndag kveld.

– Bakgrunnen for at vi har valgt å undersøke denne saken er med utgangspunkt i sjøloven. Vi ser at det var en høy risiko for passasjerene om bord og fartøyet, sier Liseth.

Statens havarikommisjon for transport skal finne ut hva som skjedde, hvorfor det skjedde – og eventuelt gi råd for å unngå at slike ulykker gjentar seg. De vet ikke når granskingsrapporten vil ferdigstilles.

– Vi må hente inn informasjon fra vitner, besetning, elektroniske spor, og prøve å etablere et hendelsesforløp. Da kan vi se på hva vi bør undersøke videre.

24.03.19 19:42 Oppdatert: 24.03.19 20:41