SMITTE: Førsteamanuensis og overlege Kristin Mohn forteller at alt man tar på og deler i fellesarealer, på toaletter, i små kjøkkenområder, så vel som heiser og dørhåndtak, kan være en smittekilde. Foto: Illustrasjonsfoto: Espen Braata

Slik kan smitten spre seg på kontoret

– Det man ønsker å unngå er kontorer hvor man er tett i tett, sier overlege.

Nå nettopp

Mange bedrifter har tatt til seg FHIs råd om hjemmekontor i forbindelse med coronakrisen. Men det er også flere som fortsatt må gå på jobb, og flere som jobber på kontor. Men uten de riktige tiltakene, kan smitten spre seg.

Krissi Hewitt ved North Carolina School of Science and Mathematics har forsket på mikrobielt liv, som bakterier og virus, på kontorer og sier til BBC at delingen av rom og overflater som skjer på kontoret, øker mengden mikrober på overflater og i luften.

En studie fra 2014, utført av blant annet Charles Gerba ved Universitetet i Arizona, testet hva som skjer når man plasserer en prøve av et virus på et dørhåndtak eller bordoverflate i et kontorbygg. Mellom to og fire timer senere kunne man finne viruset på 40–60 prosent av dem som jobbet der, besøkende og objekter som ofte blir tatt på.

INDIA: Et kontor i Gurugram i India står tomt for å forhindre coronasmitte. Foto: ANUSHREE FADNAVIS / X06783

Førsteamanuensis ved influensasenteret ved UiB og overlege på Haukeland Universitetssykehus, Kristin Mohn, forteller at alt man tar på og deler i fellesarealer, på toaletter, i små kjøkkenområder, så vel som heiser og dørhåndtak, kan være en smittekilde.

Renholdet burde forsterkes

Mohn nevner håndvask, godt renhold av eget tastatur og pult og færre mennesker som gode tiltak for å unngå smitte på kontoret.

– I kontorarealet burde renholdet forsterkes ved at man vasker over disse områdene og at man ikke har felles mat. Det er mange bedrifter som har gjort gode tiltak der, sier Mohn.

Ifølge Ali Khan ved Universitetet i Nebraska, er det ikke bygget, men syke ansatte som er den største risikoen, skriver BBC.

– Hvis en ansatt er syk, kan personen spre mikrober ved å hoste og nyse, ta på overflater og direkte kontakt med andre. Selv ved sin egen pult kan vedkommende spre mikrober gjennom luften, sier Khan til BBC.

– Det man ønsker å unngå er kontorer hvor man er tett i tett, dette for å minske smittefare. Men dersom folk er friske, holder avstand, det er god plass på kontorene og er færre mennesker der, så reduserer det smittefaren, sier Mohn.

– Norsk dugnadsånd på sitt beste

Mohn anbefaler at folk i risikogruppen får ha hjemmekontor, så vel som at de som går på jobb er friske.

– Dette er norsk dugnadsånd på sitt beste. At vi slipper å bruke tvang, men at alle tar felles ansvar ligger i den norske sjelen og det er vår styrke nå. Dette er et felles løft vi må ta. Vi er alle i samme båt, sier Mohn.

Folkehelseinstituttet (FHI) råder alle i befolkningen med symptomer på akutt luftveisinfeksjon, også dem med forkjølelse eller vondt i halsen, til å holde seg hjemme til ett døgn etter at man føler seg frisk igjen.

Av spesielle råd til arbeidsplasser nevnes forsterkede hygienetiltak som hyppig rengjøring og at håndvask eller desinfeksjon bør være tilgjengelig ved inngangspartier.

Publisert: 29.03.20 kl. 13:34

