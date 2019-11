ANTARKTIS: Hurtigrutens MS Roald Amundsen går blant annet innom Antarktis. Foto: JOHAN ORDONEZ / AFP

Hurtigrutens bagasjetransport stjålet – 200 kofferter og bager borte

En lastebil som fraktet bagasje for Hurtigrutens passasjerer i Chile, ble stjålet natt til torsdag lokal tid.

Skipet MS Roald Amundsen skulle legge ut på en 18 dagers ekspedisjon, som inkluderer seiling i chilenske fjorder og fem dager i Antarktis.

Natt til torsdag ble en lastebil som fraktet passasjerenes bagasje mellom et hotell og flyplassen i Santiago, stjålet.

– Lastebilen ble senere funnet uten de drøye 200 koffertene og bagene som var om bord, sier kommunikasjonsrådgiver Hanne Taalesen i Hurtigruten.

CHILE: Passasjerer går om bord på Hurtigrutens MS Roald Amundsen, her fra Valparaiso, Chile i oktober. Foto: JOHAN ORDONEZ / AFP

Har aldri opplevd lignende

Lastebilen eies og drives av et lokalt firma Hurtigruten har jobbet sammen med i en årrekke.

Firmaet har over 70 års erfaring fra turistbransjen i Chile, og sier ifølge Hurtigruten at de aldri har opplevd noe lignende.

– Ingen gjester var involvert i hendelsen, og heldigvis ble heller ingen av de ansatte i det lokale firmaet skadet. Hurtigruten samarbeider med lokalt politi for å bistå i etterforskningen, sier Taalesen.

– Flere av gjestene som skulle på tur til Antarktis har mistet bagasjen sin. Vi har brukt det siste døgnet på å hjelpe dem på alle tenkelige måter, blant annet med å sørge for at de får kjøpt seg klær til turen sin, sier Taalesen.

Reisen går som planlagt

– Det er rundt 500 passasjerer med på ekspedisjonen, så heldigvis har ikke alle mistet bagasjen sin, opplyser kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege.

Han sier lastebilfirmaet som ble ranet kun står for en del av bagasjetransporten i Chile.

Firmaet står for en del av logistikken på bakken i Chile.

– Gjestene våre bor på flere forskjellige hoteller. Natten før de skal reise leverer de fra seg hoveddel av innsjekket bagasje på hotellet, så blir bagasjen i løpet av natten satt i lastebiler og fraktet til flyplassen. Så tar du fly helt sydspissen av Chile, og der står bagasjen om bord i lugaren og venter på deg, forklarer Ege.

Han opplyser at Hurtigruten ikke kjenner til alle detaljene rundt selve hendelsen.

– Om dette blir anmeldt, hva som skjedde, hvor mange gjerningspersoner det var snakk om og så videre må tas med det lokale firmaet eller chilensk politi. Vi er sånn sett ikke direkte involvert i hendelsen, sier Ege.

Han legger til at reisen går som planlagt, men at avreise mulig utsettes noen timer slik at passasjerene skal få tilstrekkelig tid til å shoppe det nødvendige.

Skipet skal etter planen dra fra Punta Arenas helt sør i Chile senere fredag.

