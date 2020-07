FILEFJELL: Slik så det ut ved Filefjell, som grenser mellom Vestlandet og Innlandet, tirsdag morgen. Foto: Sigrid Nystuen

Sommerværet: Nord-Norge den store værvinneren – men nå snur det

Været den siste tiden kan for mange oppsummeres som vind, regn og kaldt. Torsdag snur det, og sommertemperaturene kommer tilbake i Sør-Norge.

Årets sommer fikk en knallstart med strålende pinsevær og over 20 grader i hele landet, men så fikk mange seg en kalddusj med juliværet, som i stor grad var preget av grått og ustabilt vær.

Sigrid Nystuen (59) er bosatt på Filefjell, mellom Lærdal og Valdres. Også her startet sommeren i år brått i juni med varme og godvær.

– Temperaturen lå lenge på 20-tallet på dagtid, var oppe i 26 grader på det varmeste, og 15–16 på det varmeste om natten, sier hun til VG.

Nystuen har delt bilder av juliværet fra Filefjell tirsdag morgen.

– Juli generelt har vært kald med nattefrost ned i fem minus. En måned med skiftende vær, og det er vi vant med, vi som bor på vannskillet. Men godt turvær har vi hatt mye av i sommer, kaldt som varmt. Bading, derimot, har kun vært for de tøffeste. 12 grader på det varmeste i vannet.

25 grader og sol

Men på tampen av juli snur været, ifølge meteorologen.

– For Vestlandet og Østlandet blir de neste dagene preget av lavtrykket som ligger ute i Nordsjøen, og som setter opp et vestlig vindfelt over store deler av Sør-Norge. Det betyr at vi nå får en runde med nedbør, først i løpet av natten og første del av onsdag. Men for Østafjells blir det gradvis bedre vær utover onsdag kveld, med også noen gløtt av sol, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød i Meteorologisk institutt til VG.

– Torsdag fortsetter regnet i vest, men da snur det på Østlandet og det blir gradvis bedre vær. Torsdag og i helgen blir det temperaturer mellom 20–25 grader mange steder og lengre perioder med sol på Østlandet.

Siste rest av ferien? Se de ukjente turene du bør gå i sommer om du vil unngå lange køer på kjente turiststier

Vestlandet må vente litt lenger på finværet. Her blir det ikke fint vær før på fredag, melder meteorologen.

– For Midt-Norge sin del vil onsdagen by på perioder med enkelte regnbyger, det kan også komme litt torden her. Ellers blir det noen varierende perioder med skyet og delvis skyet. Men temperaturen holder seg på 20 grader. Også blir det perioder med litt spredt nedbør, sier Granerød.

– I Nord-Norge er været denne helgen litt mer usikkert. Og det er vel typisk det, når man får finvær i sør blir det ikke like fint i nord, og omvendt.

Kaldere juli enn normalt

– Det er en typisk norsk sommer dette, med lavtrykkene som dannes på breddegraden med jevne mellomrom. Nå har mange av disse truffet i løpet av juli. Da blir noen dager fine, mens andre dager preges av skyer og regn, sier Granerød.

Han forklarer tendensen meteorologene ser for sommermånedene:

– Hvis vi sammenligner været i juli med juni, har vi hatt en helt annen værtype. Det var en knallfin juni i Sør-Norge, men skiftende og mer varierende vær i juli.

Granerød opplyser om at temperaturene i juli har vært litt lavere enn normalt i sør. I Nord-Norge har temperaturene vært omtrent på det som er normalt for julimåned.

For det er Nord-Norge som har vært den største værvinneren de siste dagene.

LOFOTEN: Det har vært en herlig høysommerdag på Vestvågøy, med over 20 grader. Foto: Annie Helen Monsen

– Det har vært temperaturer på rundt 25 grader flere steder nord. Det ser ut som noen av områdene fremdeles får delvis skyet og oppholdsvær med høye temperaturer de neste dagene også. Det er de som stikker av med det beste været nå i første omgang. I kyststrøkene i Finnmark har vært preget av tåke, men indre strøk er det mye sol, bra vær og høye temperaturer, sier Granerød.

Publisert: 29.07.20 kl. 14:22

