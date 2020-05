Anders Giæver og Thomas Giertsen møter hver fredag en profilert person i det norske nyhetsbildet i sin podkast Giæver & Giertsen. Foto: Janne Møller-Hansen

Giæver og Giertsen møter Raymond Johansen: Er kollektivtransporten trygg?

Thomas Giertsen frykter at Oslos kollektivtransport vil sende smitten til værs når hjemmekontorene gradvis oppheves. Raymond Johansen ber Thomas gå eller sykle.

Denne uken møter Anders Giæver og Thomas Giertsen Oslo-byrådsleder Raymond Johansen i podkast-studio. De lurer blant annet på hvordan kollektivtransporten skal fungere fremover, og om det på sikt vil bli større helseutgifter knyttet til utrente syklister som forsøker å unngå buss og bane for en hver pris.

Johansen har nylig satt av 1,9 milliarder kroner til å dekke corona-kostnader, og at dette gjør at mange av Arbeiderpartiets valgkampløfter i Oslo må utsettes.

Det kan være lurt, mener Giertsen.

– Det er jo veldig smart, for da kan du bare kjøre samme valgkamp en gang til. Og da vet du jo at du vinner, og. Et godt løfte kan aldri gis for mange ganger!

– Og en god unnskyldning for hvorfor du ikke har gjort det hører jo også med, følger Johansen opp.

FHI-topp

Tidligere har podkast-duoen vært på besøk hjemme hos FHI-sjef Camilla Stoltenberg, og fått svar på det de frykter mest ved corona-pandemien.

Publisert: 22.05.20 kl. 16:21

