ETTERLENGTET: En mann i Vancouverkjøler seg ned med en etterlengtet dusj fra en spreder. Foto: JENNIFER GAUTHIER

Klimaforsker: − Det ekstreme kan bli det normale innen kort tid

Hetebølger herjer i USA og Canada med stadig nye rekorder. Klimaendringer gjør at ekstremvær blir den nye normalen, ifølge forskere.

Av Oda Elise Svelstad

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– Det vi ser, er hetebølger som setter rekord hvert bidige år, sier klimaforsker Bjørn Samset ved CICERO.

Denne uken har det blitt satt varmerekord etter varmerekord i Canada med temperaturer nær 50 grader – en varme som har tatt flere liv allerede.

Ifølge Guardian ble minst 486 uventede døsfall rapportert inn over fem dager i provinsen British Columbia. Det er en økning på 195 prosent fra år uten hetebølge.

Sjefsrettsmedisiner Lisa Lapointe antyder at over 300 av disse dødsfallene kan skyldes heten.

fullskjerm neste En gruppe barn avkjøler seg i en fontene i Chicago.

Også det nordvestlige hjørnet av USA er rammet av en hetebølge med temperaturer 15–20 grader over normalen, og har fått navnet tusenårsbølgen.

Det betyr at det er første gang på tusen år at det har vært så varmt som det er nå.

Også Europa har opplevd hetebølger den siste uken, blant annet ble en 120 år gammel varmerekord slått i Moskva forrige uke.

Været blir mer ekstremt

Ifølge Samset er ekstremvær og flere uvante forhold den nye normalen.

– Vi ser et mønster med flere og mer intense hetebølger. Samtidig kan det også bli flere vintre med ekstrem kulde, sier han.

– I det store og det hele blir været mer ekstremt som følge av klimaendringer, legger han til.

MER EKSTREMVÆR: Bjørn Samset ved forskningssenteret CICERO forteller at det er forventet mer ekstrem varme i årene fremover. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Han får støtte av Sebastian Mernild, professor i klimaforandringer Nansensenteret og UIB, samt og prorektor på Syddansk Universitet. I tillegg er han hovedforfatter i FNs klimapanel.

– Det er vanskelig å si når, men det ekstreme kan bli det normale innen kort tid.

Begge forteller at årsaken er at jorden er varmere enn før, og vil sannsynligvis bli varmere i årene som kommer, på grunn av drivhuseffekten.

– Kan bli vanskelig å drive et samfunn

– Vi har stadig mer og jevnere utslipp av klimagasser, og det blir som en boblejakke over jordkloden vår, forklarer Samset.

Konsekvensene er enorme og kan føre til store tap av menneskeliv.

I Canada skal minst 100 ha omkommet som følge av varmen de siste dagene. Ifølge EPA er det estimert at 1300 amerikanere hvert år dør som følge av ekstrem varme.

– Hvis global oppvarming fortsetter, så kan det etter hvert bli vanskelig å drive et samfunn på utsatte steder. Ekstreme hetebølger kan komme så ofte som hvert år eller annethvert år, sier Samset.

Havnivåstigning, ekstrem nedbør og tørke

Mernild peker også på at klimaendringene ikke bare fører til ekstremvarme:

– Konsekvensene er mange, blant annet stigning av havnivå, ekstrem nedbør, oversvømmelser og ekstrem tørke.

Det kan igjen føre til store materielle ødeleggelser og en brukket økonomi.

HUNDRE REKORDER: Det er antatt at over hundre varmerekorder skal bli satt i USA innen torsdag. Foto: JENNIFER GAUTHIER / REUTERS

– USA og Canada er midt i en megatørke også. Det har gjort hetebølgen verre. Når det er tørt i utgangspunktet har du ikke noe fuktighet å ta av denne varmen, og da blir denne hetebølgen mer ekstrem, utdyper Samset.

Han peker også på at hetebølger kommer hyppigere på steder som ikke har vært rustet eller vant til sånn type ekstremvær fra før.

– Sårbare situasjoner

– Klimaet slenger stadig overraskelser på oss, og utfordringen er at vi kommer i sårbare situasjoner.

Han utelukker ikke at det også kan komme hetebølge i Norge i løpet av sommeren, men poengterer at Norge er mer sårbar for ekstrem nedbør enn for varme.

– Hva kan vi gjøre for å redusere klimaendringer og konsekvensene av det?

– Vi må legge om til en CO₂-fri energiproduksjon. Og så må vi tilpasse oss et endret klima. Og vi må bli flinkere til å varsle bedre i forkant.