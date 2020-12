Budsjett-enighet: Frp fikk kuttet grensehandel-avgifter

Frp er ikke fornøyd med budsjettavtalen med statsminister Erna Solberg (H) og regjeringen, men Siv Jensen sier at de likevel vil stemme subsidiært for en avtale som har økt budsjettet med omlag 18 milliarder kroner.

Regjeringspartiene og Frp har forhandlet på overtid i en uke, og tirsdag kveld ble de enige. Men Frps landsstyre trengte tre og en halv time før de godtok resultatet av forhandlingene.

– Vi er heldig som har så store inntekter og som gjør det mulig å få Norge gjennom denne krisen, sier Siv Jensen på en pressekonferanse i Stortinget tirsdag kveld.

Men i en normal situasjon er det slett ikke sikkert at det hadde blitt en avtale, la hun til.

– VI er ikke fornøyd med alt dette. I avtalen er det presisert at vi står friere enn normalt til å fremme egne forslag i årene som kommer, og det vil regjeringen merke.

Kutt i alkoholavgift

Kristelig Folkepartis leder Kjell Ingolf Ropstad har gått med på et kraftig kutt i alkoholavgiften på øl og vin.

Avgiftene på alkohol skal settes ned med ti prosent, og avgiften på snus med 25 prosent. I tillegg skal avgiften på sukker og sjokolade fjernes.

– Samlet sett utgjør våre gjennomslag i overkant av 18 milliarder kroner. Grenseavgiftene reduseres med nesten 7,3 milliarder kroner. Vi forventer at forbrukerne merker dette på kassalappen. Så håper vi dette vil sikre flere arbeidsplasser i Norge, og at svenskehandelen reduseres når grensene åpner, sier Jensen.

Det er satt 400 millioner til å bekjempe ensomhet blant eldre.

– Frp har fått gjennomslag for over 2 milliarder kroner ekstra til eldre. Vi sikrer tusen ekstra nye sykehjemsplasser. I tillegg kommer et prøveprosjekt for å sikre syke eldre bedre tannhelse.

Publisert: 01.12.20 kl. 20:10