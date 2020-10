«KALBERG VALLEY»: Ideen om Time som datasenter-kommune med muligheter for kraftkrevende industri ble lansert som «Kalberg Valley» før jul i fjor. Nå har over 2000 innbyggere skrevet under mot planene. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Planer om norsk «Silicon Valley» splitter bygda

JÆREN (VG) Datasentre med potensielle giganter som Google og Facebook kan etablere seg midt på Jæren og friste med tusenvis av arbeidsplasser og en etterlengtet omkjøringsvei. Hvordan kan over 2000 innbyggerne si nei til det?

Før jul i fjor banket et lokalt eiendomsselskap på døren hos bonde Anne Grødem (47).

Sammen med mannen driver hun to gårder. De er heltidsbønder begge to, og lever av å dyrke grass og ha melkeproduksjon.

– De hadde med seg en opsjonsavtale de ønsket at jeg skulle signere. Det meste av vårt areal var tegnet inn for å tilrettelegge for datasenter, sier Grødem.

Men hun sa nei. Tilbudet var frivillig. Grødem fikk tilbud om mer penger, men det var ikke summen det sto på.

Gården hennes er bare noen minutter unna rundkjøringen med den røde plogen i, der du velger om du vil kjøre til Kverneland eller Klepp.

Den nye industrien vil gjøre det vanskeligere å drive gård, tenker Grødem. Hun har blitt en del av motstandsgruppen «Vern Kvernaland».

Nå har 2000 innbyggere signert oppropet deres for å stanse planene.

Mener Kverneland er perfekt

Bonde og grustakeier Bjarne Kalberg tar oss med høyt opp i beiteterrenget sitt. På et knausete og det han beskriver som et mer eller mindre ubrukelig område oppi heia, har han solgt en tomt til Statnett.

Kalberg peker ned mot anleggsarbeidene som pågår.

Om få år står Fagrafjell trafostasjon oppreist her – selve utgangspunktet for datasenterplanene. Den nye kabelen fra Lysefjorden til Time skal forsyne Sør-Rogaland med grønn energi. Den skal legge til rette for videre vekst.

Og massevis av energi er nettopp det datasentervirksomhet trenger. Eller kraftkrevende industri generelt.

Dette er årsaken til at industrikonsernet Lyse og datasenterselskapet Green Mountain mener Time kommune er perfekt. I rapporten kommunen har bestilt, pekes tre områder på totalt rundt 1800 dekar ut som aktuelle.

En undersjøisk fiberkabel skal dessuten bygges fra Rennesøy til Newcastle i England. Den kan frakte data mellom Norge og resten av Europa dermed knytte datasentre til utlandet, skriver industrikonsernet Lyse.

Kan gi flere tusen arbeidsplasser

Regjeringen vil at Norge skal bli en datasenternasjon. Det gjorde de klart i en helt egen strategi i 2018. «Innovasjon», «grønne og blå arbeidsplasser» og «verdiskapning» er kjernestikkord for ideen om å bli ledende på feltet.

Men industriplanene i Time vil ha store konsekvenser for naturmangfoldet, kulturarven og naturressursene, viser en rapport kommunen har bestilt.

Samtidig anslås det at den nye industrien kan gi mellom 3200 og 6200 flere årlige arbeidsplasser årlig på lang sikt. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til disse tallene.

Det neste året skal politikerne behandle kommunens arealplaner. Nå er det dem det står på:

Skal de si ja til å ofre over flere hundre dekar med natur, dyrket mark og utmark til disse planene, mot en gulrot i andre enden som i beste fall kan bety mange tusen nye arbeidsplasser?

– Feil å kalle dette «midt i matfatet»

Blir datasenterplanene realisert, vil industriområdet grense til gården til Anne Frøyland Grødem (47). På et tidspunkt frykter hun at noen vil banke på døren igjen fordi de trenger mer areal.

Ove Ingvartsen, en annen grunneier på samme felt, er helt uenig i argumentet om verdifull jord. Han har gått med på intensjonsavtalen om å selge 150 mål til ett av de tre delområdene det er snakk om.

– Å fremstille dette som «midt i matfatet» er helt feil. Jeg la ned gårdsdriften for 20 år siden, og det er ikke så mange aktive bønder her lenger. Kverneland er heller ingen landbruksbygd. Det er først og fremst en industribygd, sier han.

– Alle på Kverneland vil dessuten ha omkjøringsvei. Får vi ikke til denne industrien, får vi heller ikke denne veien.

Argumenter om at jorden her ikke er så god uansett, kjøper ikke Anne Grødem all den tid hun kan bruke beitet og dyrke fôr til dyra, som hun også mener er nødvendig for å produsere mat.

– Det er ikke et datasenter med tusenvis av potensielle arbeidsplasser som er feil?

– Selvfølgelig vil alle ha arbeidsplasser. Her i regionen tenker vi på hva som skal ta over når oljen fases ut. Men vi må ta vare på de arbeidsplassene vi allerede har. Tenk hvor mange arbeidsplasser vi bønder skaper.

Flyttet til bygda for naturen

Ved grensen til et av de andre aktuelle områdene vugger Trine Selviksvåg (32) på minstemann som sover i vognen sin. Fra plenen utenfor eneboligen i byggefeltet, kan hun se opp mot Kalbergskogen - som også kan transformeres til industriområde.

– Vi var på jakt etter en plass med natur, og det var grunnen til at vi flyttet hit, sier hun.

Både hun og mannen er innflyttere fra andre bygder i nærheten. De har startet orienteringsklubb i bygda, og stortrives.

– Vi landet på dette stedet, med skogen like bak, omkranset av fjell. Her ønsker vi å oppdra barna våre, med muligheten til å spise kveldsmat i skogen og springe lange turer i terrenget.

Selv om hun jobber innovasjon i nabokommunen, er hun prinsipielt uenig i å fjerne allerede grønne arbeidsplasser for å skape flere.

– Jeg er for arbeidsplasser. Og arbeidsplassene blir ikke grønnere enn de vi allerede har - landbruket. Datasenter må etableres på et mer egnet sted, mener hun.

– Hva gjør dere hvis det blir datasenter?

– Det tør jeg ikke tenke på. Men det er godt å vite at vi er mange som støtter hverandre. Jeg hører folk si at «det nytter ikke å kjempe mot Facebook og Google». Men til syvende og sist er det lokale politikere som skal vedta dette. Jeg håper at de også vil se de verdiene vi har, sier hun.

Bygger seg opp til å bli en stor sak

– Vi har ikke tatt noe politisk standpunkt. Det er derfor dette bygger seg opp til å bli en så stor sak, sier Høyre-mann og nyvalgt ordfører Andreas Vollsund.

VG treffer ham sammen med varaordfører Petter Lorentz Stabel (Frp). På det tidspunktet er Vollsund leder i utvalg for lokal utvikling i kommunen, men ble kort tid etterpå valg til ordfører.

Begge er mer positive til datasenterplanene nå som de har lest konsekvensutredningen kommunen bestilte fra Norconsult. Særlig positivt er at den nye industrien betyr at kommunen må få en ny, etterlengtet omkjøringsvei «alle» ønsker seg.

– Dette er måten vi kan svare opp regjeringens strategi på, sier Vollsund.

Beslutningen skal ikke tas før tidligst i mars neste år - og kanskje enda senere. I løpet av den tiden kan det komme mange innspill. Det blir trolig et knepent flertall uansett hvilken vei det går, tror ordføreren.

På spørsmål om Time trenger alle disse arbeidsplassene, er politikerne tydelige på at beslutningen de skal ta, er av betydning for hele regionen - ikke bare Time. Grunnen til at det skjer nettopp her, er trafostasjonen som er under oppføring, forklarer de.

– Arbeidsplassene i oljemarkedet innskrenkes. Da gjelder det å finne nye næringer, sier Stabel.

Vollsund understreker at noe dyrket mark vil gå med. Samtidig er arbeidsplassene verdifulle.

– Det er positive og negative sider her. Det er det ingen tvil om. Dette er den eneste muligheten til å få den omkjøringsveien vi ønsker oss, og så er det ekstremt mange arbeidsplasser. Equinor i Stavanger, er det 6000 de har? spør Vollsund entusiastisk.

– Dette blir like stort, parerer Stabel, og fortsetter:

– Hvis alt slår til.

– Hvis alt slår til, gjentar Vollsund.

Publisert: 25.10.20 kl. 11:57

