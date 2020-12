SMITTEUTBRUDD: Oslo Fengsel har et pågående smitteutbrudd. Foto: Mattis Sandblad

Smittetallene øker i Oslo fengsel: − Svært utfordrende

Et betydelig antall ansatte og innsatte er nå smittet eller i karantene i Oslo fengsel. Situasjonen betegnes som veldig krevende blant annet fordi de mangler dusj på cellene.

Nå nettopp

Det opplyser fengselsleder Nils Leyell Finstad til VG.

– Det er et uavklart pågående utbrudd. Situasjonen er håndterbar, men den er svært utfordrende, sier Finstad.

I høyrisikofengselet i bydel Gamle Oslo er det nå påvist fire innsatte med corona-smitte. 27 innsatte er i karantene. Finstad opplyser at smittetallet er økende etter at det i helgen ble opplyst at en innsatt hadde fått påvist smitte.

– Et betydelig antall ansatte er smittet eller i karantene. Av sikkerhetsmessige grunner går vi ikke ut med antallet, men vi har en forsvarlig bemanning, sier Finstad.

De har nå iverksatt en krisehåndteringsplan som gjør at mange ansatte får nye oppgaver og at mange jobber overtid.

– Dersom situasjonen forverrer seg vil vi få bistand fra andre fengsler i nærområdet, sier Finstad.

Han forteller at de for inntil tre dager siden ikke har påvist smitte blant noen av deres innsatte, siden pandemien slo til i Norge i mars.

– Vi har klart oss ualminnelig bra. Nå er situasjonen annerledes. Vi vil uansett ha forsvarlig bemanning og få bistand ved behov, men vi er ikke der nå, sier Finstad.

– Det er også krevende situasjon fordi Oslo fengsel har den bygningsmassen vi har. Blant annet er det ikke dusj på cellene. Det er veldig krevende, sier Finstad.

De jobber nå kontinuerlig med smittesporing i samarbeid med bydelsoverlegene og helseavdelingen i fengselet.

– Vi står i en utfordrende situasjon, men selv om vi er prege er det rolig stemning. I hele pandemien har jeg vært imponert av innsatte og ansatte. Jeg opplever at innsatte vet at vi må ha strenge tiltak for å ivareta deres helse, sier Finstad.

Han opplyser at de nå har kompenserende tiltak som for eksempel gratis og utvidet ringetid, iPad, to timer lufting og alternativ aktivitetsplan. Det er også stopp i nyinnsettelser både når det gjelder varetekt og dom til fengselet.

– Vi kjører en stram styring av fengselet for å en periode for å slå ned smitteutbruddet, sier Finstad.

Publisert: 07.12.20 kl. 11:12