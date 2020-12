VADER: I tidligere år forserte hundespann Grønland sjøisen i raskt tempo. Med overvann på grunn av issmelting går det saktere. Foto: STEFFEN OLSEN / Centre for Ocean and Ice at the

Varmeste år noensinne, og varmere skal det bli

Varmerekordene blir slått verden over. Der det snødde i tidligere år, regner det i dag. Stille elver blir til flom og ødeleggelser. Noen steder er det sommertemperaturer midt på vinteren.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

- Det er dessverre slik det er blitt og vil fortsette å være. Kloden kan bli opptil 3,6 grader varmere i 2100, sier Sebastian Mernild, hovedforfatter i FNs klimapanel til VG.

Det er kort tid igjen av det som, i følge Meteorologisk institutt, er det varmeste året i Norge noensinne. Vi må være forberedt på at denne rekorden vil bli slått. Igjen og igjen.

– Og det er spesielt vintermånedene som kommer til å bli varmere, sier klimavakten ved Meteorologisk institutt på Bindern, Laila Fodnes Sidselrud.

Det er ikke milde vintrer i Sør-Norge som er det som peker seg mest ut, og som umiddelbart er det mest bekymringsfulle, ifølge meteorologen.

– Det er mildere temperaturer i Øst-Finnmark og på Svalbard som gir de største utfordringene. Snø som blir til is som igjen fører til at reinsdyr ikke finner føde, kan bli et resultat av stigende temperaturer, sier Sidselrud.

TEMPEN STIGER: Sebastian Mernild vil i 2021 legge fram den siste rapporten fra FNs klimapanel. Foto: Asger Ladefoged / Ritzau Scanpix

Ved Syddansk universitet i Odense er prorektor Sebastian Mernild i full sving med å gjøre ferdig FNs klimapanels neste rapport. Mernild var tidligere direktør ved Nansen-senteret i Bergen.

– Det er ikke bare i Norge at rekordene faller og hvor 2020 er det varmeste året i historien. Vi ser at det også gjelder for land over hele kloden, sier Mernild til VG.

Han sier at det selvsagt er år hvor temperaturene ikke stiger.

– Men tendensen er at det stille og rolig går mot varmere tider. Det har vi tydelig sett over tid, med litt naturlige variasjoner. Noen år vil det være kaldere, andre år varmere, men den underliggende tendensen er klar. Verden blir varmere og det er skyldes først og fremst CO2-utslippene som vi alle er årsaken til, sier den danske klimaforskeren.

JULE-FLOM: Den store vannføringen i Akerselva i Oslo, har de siste dagene resultert i ødeleggelser i bygninger nære elven. Foto: Helge Mikalsen

Han mener at den grønne omstillingen ikke går fort nok og at samfunnene forbruker altfor mye energi.

– Vi er ikke flinke til å tilpasse oss. Derfor må vi forvente et varmere, våtere og mer ekstremt vær og klima de neste årene. I år 2100 vil trolig gjennomsnitts temperaturen ha økt med mellom 3,2 og 3,6 grader, i forhold til før-industriell tid, som regnes å være mellom 1850 og 1880, sier den danske klimaforskeren.

Dette til tross ser Sebastian Mernild en del positive trekk ved utviklingen.

– EU har som mål å redusere CO2 utslipp med minimum 55 prosent i 2030. Biden administrasjonen har sagt at USA vil være klimanøytral i 2050, det vil si at man reduserer klima-utslippene like mye som man slipper ut. Kina har lovet å være klimanøytral i 2060.

– Gode intensjoner er bra, det noe helt annet å gjennomføre dem, sier Sebastian Mernild.