ENIGE: Audun Lysbakken (SV), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap) vil sammen med Frp gi mer til landets pensjonister. Foto: TORE KRISTIANSEN

Enighet om å gi 650 millioner kroner mer til pensjonistene i trygdeoppgjøret

Ap, Sp, SV og Frp går inn for å øke den løpende alderspensjonen med 3,83 prosent. Det er 0,25 prosentpoeng mer enn regjeringen la opp til.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det er den såkalte «firerbanden» bestående av Ap, Sp, SV og Frp som er blitt enige om dette.

I en pressemelding skriver Frp at regjeringen la opp til en vekst på 3,58 prosent, mens stortingsflertallet nå har blitt enige om 3,83 prosent. Det er 0,25 prosentpoeng mer enn regjeringen la opp til.

– Det betyr 650 millioner kroner mer til landets pensjonister, skriver Frp.

Ap-leder Jonas Gahr Støre, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken holder pressemøte om trygdeoppgjøret klokken 09.45.

Et flertall på Stortinget vil øke den løpende alderspensjonen med 3,83 prosent.

– Pensjonistene kommer ikke ut i minus når arbeidstakere går i pluss. Det har vi nå fått til. Ap er glad for at vi tre i opposisjon får med oss Frp på bevilgningen, slik at prosentsatsen vi har flertall for i regjeringen blir gjennomført, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier dette vil utgjøre mellom 1000 og 1200 kroner ekstra til pensjonistene i år.

– Det er bra vi får rettet opp den skjevheten som kom i fjor, sier Vedum.

Økningen i pensjoner var en viktig del av forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett mellom Frp og regjeringspartiene, sier Frps Jon Georg Dale til NTB.

– Dette var en klar forutsetning da vi inngikk avtalen om revidert, sier han.

Allerede da arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) la fram regjeringens tilbud til pensjonistene i mai, var det klart at han trolig kom til å gå på en pensjonssmell i Stortinget.

Regjeringens tilbud var på 3,58 prosent økning av den løpende alderspensjonen. Det er 0,25 prosentpoeng lavere enn kravet fra Pensjonistforbundet, LO og de andre organisasjonene i oppgjøret, som på forhånd hadde krevd en årsvekst på 3,83 prosent i alderspensjonene.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Fremskrittspartiet ga alle uttrykk for at de støttet kravet fra organisasjonene.

Dette sa partilederne om den nye enigheten: