Disse kan få Johnson & Johnson-vaksinen

Fra tirsdag kan man be om en legevurdering for å få Johnson & Johnson-vaksinen i Norge – men den er ikke aktuell for alle.

Den frivillige ordningen med Johnson & Johnsons vaksine er klar, melder regjeringen onsdag.

Denne vaksinen vil nå tilbys som en tilleggsordning etter at FHI tok den ut av sitt vaksinasjonsprogram på grunn av kobling med dødelige blodpropper.

Innbyggere kan nå be om legevurdering for å få Johnson & Johnson-vaksinen i særlige situasjoner. Vaksinen er gratis.

Vurderingen kan bestilles hos privat lege, vaksinasjonsklinikker eller fastleger fra tirsdag 15. juni. Alle leger vil kunne forskrive vaksinen dersom de ønsker det.

– Det betyr ganske strenge kriterier. Man vil kunne få nei av en lege til å ta vaksinen, sier Høie.

Disse kan få vaksine

Helsedirektoratet mener det kan bli aktuelt å få Johnson & Johnson-vaksinen i disse situasjonene:

Nødvendige reiser til land med høyt smittetrykk.

Personer som har en så krevende livssituasjon knyttet til det å være uvaksinert at tiden frem til vaksinen tilbys truer liv og helse.

Når det foreligger alvorlige psykiske lidelser.

Man kan også få en medisinskfaglig vurdering på om fordelene overgår risikoen.

– Økende antall bivirkninger

Det er den dødelige blodproppbivirkningen det har vært bekymring for knyttet til Johnson & Johnson-vaksinen.

Basert på det vi vet så langt, ser det ut til bivirkningen er svært sjelden, oppgir Legemiddelverket til VG.

Men nøyaktig hvor mange som får denne potensielt livsfarlige bivirkningen av Johnson & Johnson-vaksinen, vet man ikke.

– Det har blitt meldt om et økende antall alvorlige bivirkninger, altså blodpropp, fra USA, sier medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, til VG.

Han fortsetter:

– Likevel, opp mot antallet doser gitt, er det ganske lavt.

Det er usikkerhet knyttet til hvor godt USA registrerer bivirkningene, sier Madsen.

– Det er uklart hva forekomsten er. Nå som vi bruker denne vaksinen i Norge, er det viktig at helsepersonell og pasienter melder fra om eventuelle bivirkninger, slik at vi får et overblikk så raskt som mulig.

– Bekymrer det deg at vaksinen nå kan tas i Norge?

– Vaksinen er fullt godkjent i Europa, og i bruk i flere europeiske land. De alvorlige bivirkningene er sjeldne, men det er alltid en bekymring for dem. Hvis man får bivirkningen, blir det gjerne et alvorlig sykdomsforløp.

– Risikoen for å dø redusert

«Nytten ved å bruke vaksinen fortsatt er større enn risikoen det medfører», var EUs legemiddelkontors vurdering i april.

Det at vi har fått erfaring med å behandle blodpropp-bivirkningen, ser ut til å gjøre prognosene ved bivirkningen bedre, forklarer Madsen.

– Så det virker som om risikoen for å dø av bivirkningen er redusert. Tidligere lå dødeligheten på rundt 40 til 50 prosent, mens den nå heller ned mot 20 prosent.

Det ser ut til at det kan gå bedre med dem som kommer tidlig til behandling, sier Madsen.

FHI har tidligere vurdert at det for kvinner i alderen 18 til 50 år i Norge, er det mer risikabelt å la seg vaksinere med Johnson & Johnson-vaksinen enn å vente på Pfizer eller Moderna.

– Er det noen som ikke bør ta vaksinen?

– Nei, men data tyder på at det er yngre som er mest utsatt. Samtidig ser det ut til at man også kan få bivirkningen i høyere alder. Så det er vanskelig med en aldersgrense.

Etter å ha tatt Johnson & Johnson-vaksinen, som andre corona-vaksiner, kan man regne med bivirkninger som uvelfølelse og feber.

– Hvis man etter tre dager får tiltagende symptomer, som uvelhet og hodepine, er det viktig at man kontakter helsepersonell for å få råd.

Den alvorlige blodpropp-bivirkningen kan komme fra fire dager til fire uker etter vaksinasjon.

Over 200.000 vaksinedoser med Johnson & Johnson er på lager i Norge.

– Det blir veldig spennende å se hvor mange i Norge som tar Johnson & Johnson, sier Madsen.

Ber om at man venter til neste uke

Under onsdagens pressekonferanse presiserer helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) følgende: