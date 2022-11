Tina Løvberg og sønnen Birk. Han ble innlagt på sykehus i tre dager.

Birk (1) fikk fire virus på en gang

Luftveisvirusene kommer tidligere enn vanlig denne høsten. For Birk (1) endte det med innleggelse på sykehus.

Da fastlegen til ett år gamle Birk fikk se ham på videokonsultasjonen, ble familien henvist rett til Drammen sykehus.

– Som mor så jeg med en gang, at dette ikke bare var en vanlig sykdom som går over hjemme, sier Tina Løvberg.

Hun hadde merket at allmenntilstanden til sønnen ble gradvis verre. Da han begynte å hive etter pusten, skjønte hun at hun måtte til legen med ham. Han hadde allerede testet positivt for coronaviruset hjemme.

På sykehuset tar de blod- og spytt prøver, og Birk tester positivt for ytterligere tre virus.

– Han hadde RS-virus, adenovirus adenovirusOftest hos barn under syv år. Plagene kan være i form av feber, halsvondt, hoste og til og med lungebetennelse. Kilde: FHI og enterovirus enterovirusInfeksjon gir vanligvis et mildt sykdomsbilde, men kan i sjelden tilfeller forårsake alvorlig sykdom spesielt hos nyfødte og barn. Kilde: FHI, i tillegg til coronavirus, sier Løvberg til VG.

Birk ble innlagt på Drammen sykehus.

Hun er sykepleier og podkaster, og bestemte seg for å dele et bilde av sønnen på sykehuset på Instagram. Der fikk Løvberg melding av flere foreldre som også opplever at barna deres er blitt syke denne høsten.

– Det ble jo heavy, samtidig som det aldri var dødsalvorlig. Det er mange som er gjennom en sykdomsperiode med barna nå, sier Løvberg.

De yngste utsatt

Flere luftveisvirus sprer seg tidligere enn vanlig denne sesongen, ifølge Helsedirektoratet.

– Det har nok først og fremst sammenheng med at vi lever normalt og har minst like mye kontakt med andre som før pandemien, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

Han sier at immuniteten vil holde seg godt over flere år for de fleste ungdommer og voksne, men at situasjonen kan bli verre for de yngste som ikke har gjennomgått ulike typer sykdommer før.

– For de yngste aldersgruppene kan det dessuten bli flere infeksjoner enn vanlig i vinter fordi det var mindre spredning av luftveisvirus under pandemien, sier Nakstad.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad håper coronaviruset etter hvert bare blir noe man forholder seg til i vintermånedene.

Tusen innleggelser i uken

Samtidig er Helsedirektoratet bekymret over at færre av de eldste har tatt influensavaksine i år enn i fjor.

– Vi ser at mer enn tusen personer legges inn på sykehus i Norge med luftveisinfeksjoner hver uke, og det er en del mer enn gjennomsnittet på samme årstid de foregående årene, sier Nakstad.

Av disse utgjør covid-19-pasienter rundt 200 i uken, og influensapasienter om lag 50. De øvrige er ulike typer luftveisinfeksjoner, inkludert lungebetennelser, som kan skyldes både bakterier og virus.

– Den nye normalen er nok spredning av alle vanlige luftveisvirus i vintersesongen i tillegg til at covid-19 spres i flere runder blant både vaksinerte og uvaksinerte. Men andelen covid-19-smittede som utvikler alvorlig sykdom ser ut til å være fallende, heldigvis, sier Nakstad.

Han håper vi snart kommer over i en fase der coronaviruset og andre luftveisvirus blir noe som bare dukker opp i januar og februar, slik at vi slipper å tenke på det resten av året.

– Foreløpig har vi ikke kommet helt dit, dessverre, men på lengre sikt vil vi nok det.

Mye forkjølelse nå

– Det er mye forkjølelse i landet nå. Det er mest vanlig forkjølelse med rhinovirus i tillegg til covid-19.

Det sier Preben Aavitsland, fagdirektør i FHI, til VG. De siste to årene har coronatiltakene bidratt til at det har vært lite eller ingen influensasykdom i folket.

– Det betyr at mange færre enn normalt ble smittet. Dermed er det mindre immunitet mot akkurat disse sykdommene i befolkningen før denne vinteren enn før de vanlige vintrene før pandemien, sier Aavitsland.

Han er, i likhet med Nakstad, bekymret for de aller yngste av oss.

– Vi er litt bekymret for barn under 5 år. De har opplevd få normale vintre og har nok ikke særlig god immunitet mot influensa. Vi er derfor opptatt av at barn med underliggende sykdom bør bli influensavaksinert, sier Aavitsland.

Det er særlig barn med kroniske sykdommer som bør ta en influensavaksine. I en normal vinter er det 500 barn som må på sykehus for influensa, forteller Aavitsland.

Preben Aavitsland i FHI sier vi må regne med bølger av coronaviruset i flere år fremover.

– En del av livet

Aavitsland tror man vil se bølger av coronaviruset i flere år fremover:

– Kanskje to-tre-fire ganger i året, men antagelig stadig mindre etter hvert som folk har vært smittet minst én gang og vaksinert flere ganger.

De andre infeksjonene vil trolig allerede fra neste vinter vende tilbake til sitt normale mønster med én vinterbølge i januar-mars, sier han.

– Det er vanskelig å unngå forkjølelser i løpet av høsten og vinteren. Det er en del av livet. Skal man unngå dem, må man pålegge seg selv en del restriksjoner i kontakt med andre mennesker.

Han sier likevel at viruset ikke kan lage like mye «ugagn» fremover som det har gjort de siste to og et halvt årene, etter hvert som de fleste er vaksinerte og har gjennomgått sykdom.

– De eldre og skrøpelige vil imidlertid fortsatt være utsatt for alvorlig sykdom. Vi anbefaler alle over 65 og alle voksne med underliggende sykdom å ta en oppfriskningsdose mot covid-19 nå og i tillegg en influensavaksine, sier Aavitsland.

I god form

Når VG snakker med Tina Løvberg lørdag formiddag, er hun på Fornebu senter med sønnene Storm (3) og Birk (1). Sistnevnte er i mye bedre form nå enn da han ble innlagt med de fire virusene.

– Birk er i mye bedre form. Han er inne på lekerommet på Fornebu senter nå. Han er i godt humør, og klar for barnehagen på mandag, sier Løvberg.