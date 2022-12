ÅSTED: En ung mann ble skutt og drept på Grønland i Oslo natt til søndag.

Opplysninger til VG: Drapssiktet på overvåkningsbilde med våpen

Få meter fra åstedet på Grønland i Oslo fanget et overvåkningskamera det som skal være den nå drapssiktede mannen med et våpen i hånden.

Det får VG opplyst.

Det var grytidlig søndag morgen at en mann ble skutt og drept rett ved T-banestasjonen på Grønland i Oslo. En 31 år gammel mann ble senere pågrepet, siktet for drapet.







Politiet pågrep også en mann i 20-årene og fengslet ham for medvirkning, men han ble løslatt onsdag, fordi politiet mener mistanken mot ham er svekket.

Politiet mener også at de har kontroll på drapsvåpenet, etter at den drapssiktede 31-åringen selv skal ha forklart hvor våpenet lå. I avhør har han knyttet seg til handlingen.

– Han er ikke ferdig avhørt ennå, men det jobber vi med. Vi har ikke kommet dit at han har tatt stilling til skyldspørsmålet, sa politiadvokat Kari Kirkhorn til VG onsdag.

Til NRK sier Kirkhorn at det så langt i etterforskningen ikke er noe som tyder på at dette er et oppgjør mellom kriminelle miljøer. Politiet jobber nå med å undersøke om og eventuelt hva motivet eller foranledningen kan være.

1 / 2 HER STO HAN: I dette inngangspartiet sto den nå drapssiktede mannen. FANGET OPP: Mannen ble fanget av dette overvåkingskameraet. forrige neste fullskjerm HER STO HAN: I dette inngangspartiet sto den nå drapssiktede mannen.

Sentralt etterforskningsmateriale

Politiet bekrefter at bildet som VG viser i denne saken, er en del av etterforskningsmaterialet.

Bildet viser ifølge VGs opplysninger den drapssiktede mannen, som står i inngangspartiet til en bygård med et våpen i hånden. På hver sin side av inngangspartiet mannen står i, ligger en kaffebar og et forretningslokale på gateplan.

Den fornærmede mannen ble funnet skutt og drept på gaten bare 10–20 meter unna inngangspartiet. Politiet rykket ut etter at de hadde fått melding av et vitne som hadde hørt skudd.

VG har vært i kontakt med mannens forsvarer Tor Even Gjendem om denne saken.

– Jeg ønsker ikke å kommentere bildet, og politiet har uttrykt et ønske om at det ikke skal publiseres av hensyn til påvirkning av vitner. Det støtter jeg, sier han.

LYS: Mandag var det tent lys og satt ut en enkel kvast like ved nedgangen til Grønland T-bane-stasjon, et kjent sted for narkotikasalg i Oslo.

Det aktuelle bildet ble delt på nett allerede søndag, blant annet på sosial medier-plattformen Snapchat.

Politiadvokat Kirkhorn viser til at et bilde som deles i sosiale medier spres raskt og i stort omfang, spesielt hvis det er stor interesse.

– Når det først er delt, er det vanskelig å forhindre at det spres videre, og det blir liggende mange steder. Hvor mange som får tilgang til det avhenger av hvilke grupper det deles i og hvor mange som er i de ulike gruppene. Dette er det vanskelig å få oversikt over, sier hun.

BILDEBEVIS: Overvåkningsbilde av en person med et våpen tatt bare meter fra åstedet.

Domfelt flere ganger tidligere

Mannen i 20-årene som først ble siktet for medvirkning til drapet, har hele tiden nektet for enhver befatning med drapet. Onsdag ble han altså løslatt.

Den drapssiktede 31-åringen er domfelt flere ganger tidligere, blant annet for et titalls ran, ransforsøk vold og narkotikasalg i Oslo sentrum.

Ved et tilfelle skal han ha truet med å skyte dørvakten dersom han ikke fikk komme inn igjen etter at han ble kastet ut. I 2016 slo han en mann bevisstløs med skaftet på en foldekniv.

– Uheldig

– At bilder fra en hendelse som er under etterforskning deles, mener vi er uheldig, sier politiadvokat Kirkhorn.

Hun sier at politiet fortsatt undersøker om det kan være flere mistenkte i saken, og at det fortsatt er så tidlig i etterforskningen at politiet ønsker å komme i kontakt med flere vitner de ennå ikke har snakket med.

– Da er det uheldig at de kan se og lese om etterforskningsmaterialet vårt. Vi ønsker at deres forklaringer ikke er påvirket av opplysninger politiet sitter på. Vi har også alltid med oss det perspektivet at siktede kan være uskyldig, og vi vil ikke bidra til forhåndsdømming.

Kaja De Vibe Malling er bistandsadvokat for de etterlate. I en kommentar til VG sier hun at familien har en svært tung tid og opplever publiseringen av bildet som en ekstra belastning.

AVSPERRET: Et strekke på et titalls meter ble sperret av etter at politiet rykket ut til åstedet på gateplan like ved Akerselva på Grønland.