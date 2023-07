PÅ BESØK: Catrhine Yale og Kristoffer Bangsund dropper kveldsdukkerten, og drar heller for å spise.

E.coli på Oslo-badeplass: − Det er ganske ekkelt å tenke på

Kjæresteparet droppet den siste dukkerten da de fikk høre om e.coli-målingen ved Operastranden.

– Planen var egentlig å dra på Sørenga, men vi så at det var sand der. Da var det mer fristende å sitte på gresset her, sier Cathrine Yale (18).

Hun sitter på plenen med kjæresten Kristoffer Bangsund (18). Det er deres første badetur i hovedstaden: Paret som bor i Trondheim til vanlig, er på kjæresteferie i Oslo.

– Det er ganske ekkelt å tenke på, sier Kristoffer Bangsund om e.coli-målingen.

Operastranden er en av Oslos mest sentrale badeplasser.

Fredag fikk VG svar på en vannundersøkelse utført av NIVA NIVANorsk institutt for vannforskning. De viste tydelig høye verdier av tarmbakterien e.coli på Operastranden. Slike funn er vanlige i Oslo-området etter perioder med styrtregn.

Dukkerten hadde vært droppet, om de hadde visst om det på forhånd, forteller kjæresteparet.

– Vi hadde tenkt til å hoppe uti en siste gang, men vi dropper å gjøre det nå.

– Det er ganske ekkelt! Vi visste ikke at vi hadde badet i «kloakk», sier Bangsund og ler.

Stephanie Delacroix, fasilitetsleder for ballasttesting i NIVA, har tatt testene for VG. Det er ifølge henne snakk om både e.coli og en annen type tarmbakterier, enterokokker.

– Det er viktig å påpeke at dette er en rask test, som er tatt i overflatevannet innerst på strandområdet. For akkurat det området så var det tydelig høye verdier, sier Mari Susanne Solerød, kommunikasjonsleder i NIVA.

En av forklaringene på verdiene kan være at det er avføring fra fugler.

Les også E.coli på Oslo-badeplass: – Tydelig høye verdier Det er gjort funn av e.coli-bakterier i badevannet på en av Oslos mest populære badeplasser.

Frarådet bading

Sia Bonga Robberstad (32) er også på besøk i hovedstaden. Hun kommer fra Bømlo. Nå er hun i Oslo for å besøke søsteren sin. Med seg har hun datteren Ruby (3).

– Vi har ikke badet, heldigvis. Søsteren min advarte mot at vannet ikke var rent her, sier hun lattermildt.

Robberstad jobber som sykepleier, og har dermed bedre forståelse for smittevern og bakterier enn de fleste.

BLE PÅ LAND: Sia Bonga Robberstad og datteren Ruby ble værende på land med sykepleiervenninnen Darmy Wario.

– Med tanke på de høye e.coli-verdiene på stranden her: Syns du det er greit?

– Syns du det er greit!? Jeg syns ikke det er greit, sier hun.

Robberstad sier at hun hadde planlagt å bade, og at hun antageligvis hadde gjort det dersom søsteren ikke hadde sagt ifra.

– Jeg er sykepleier, så jeg tenkte: Nei. Særlig med tanke på barnet mitt, jeg vil jo ikke at hun skal bli syk, sier hun.

De fleste følger råd

Claire Alfonso er president i Norges Livredningsselskap. Hun jobber blant annet på Operastranden, og forteller at de får løpende oppdateringer på vannet av Oslo kommune.

– Senest i dag ble det funnet høye verdier på Verven. Da fraråder vi bading, sier hun.

LØPENDE OPPDATERT: Claire Alfonso sier at det tas tester av vannet i og rundt Oslo regelmessig.

Hun understreker at selv om det er forhøyede verdier langs land, er badevannet greit utover fjorden. Den drevne strandarbeideren sier at stranden er åpen, selv om bading frarådes.

De fleste følger rådene livredderne kommer med. Noen få hopper over dem, og bader likevel.

– Vi kan jo ikke forby folk fra å gå ut i vannet, sier hun.

For Markus Alsaker Rogde er dette første sommer som badevakt. Pia Røstvang er inne i sin fjerde sesong, og sier at folk pleier å følge rådene de kommer med.

Alfonso sier det er fullt mulig å bruke stranden uten å hoppe i vannet. Hun trekker frem SUP SUPStand up paddle som et godt alternativ.

– Dårlig vær på sommeren er dystert nok, så da må folk få nyte finværet mens det er her, sier hun.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post